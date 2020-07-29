Официальное письмо от Жозепа Борреля, верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности, опубликовал в своем Facebook евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.





Европейский союз выражает обеспокоенность репрессиями в Беларуси, а также призывает правительство провести честные выборы. Такой ответ от Жозепа Борреля, верховного комиссара ЕС по делам внешней политики, получил депутат Европейского парламента по вопросам Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.









«В контексте нынешних президентских выборов в Беларуси 9 августа Евросоюз призывает белорусские власти провести полноценные конкурентные выборы. ЕС выразил обеспокоенность недавними задержаниями мирных протестующих, журналистов и оппозиционеров в Беларуси, что нарушает свободу собраний и слова. Мы попросили белорусские власти воздержаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, избегать любых задержаний мирных протестующих и немедленно освободить всех задержанных активистов», — говорится в письме.





Также ЕС призывает Беларусь пригласить в страну наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ.









«Мы верим, что безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы будут способствовать демократическому развитию Беларуси, закрепят ее суверенитет и независимость, усилить экономическое процветание белорусского народа и продолжить путь к более тесному сотрудничеству с ЕС», – написал еврокомиссар.









Боррель отметил, что Евросоюз будет придерживаться на тех же позициях в отношении уважения прав человека и демократии.





Ранее евродепутаты неоднократно требовали от ЕС ввести санкции против белорусских властей из-за нарушения прав человека.





Также Евросоюз требовал освободить политических активистов. Однако пока что все 25 политических заключенных остаются за решеткой.







