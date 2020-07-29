Это второй опрос, первый вышел две недели назад.





Исследование проводилось 23−27 июля методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5−4%.





По данным опроса, рейтинги четырех кандидатов несколько подросли, одного снизились. Участие в голосовании планирует принять 89,5% населения (по данным на 10−13 июля было 87,3%). По данным исследования, к возможности досрочного голосования в целом положительно относятся 61,4% белорусов.





Действующего президента готовы поддержать на выборах 72,3% белорусов (было 69,4%). Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Рейтинг Светланы Тихановской, по данным опроса, вырос с 2,2% до 7,5%, Анны Канопацкой на 0,1%.





Затруднились ответить — 10,9%, не захотели отвечать — 3,1%, против всех — 3,7% (см. таблицу ниже. — Прим. ред.).





Скриншот: ОНТ





В опросе указан и уровень доверия действующему президенту — 78,1% (показатель не изменился). Отмечается, что сюда включен не только электоральный рейтинг, но и оценка социально-экономической политики главы государства, эффективность принимаемых им решений.





«В сравнении с предыдущим замером, который проводился Аналитическим центром Ecoom 10−13 июля 2020 года, зафиксированы некоторые изменения в электоральных предпочтениях граждан, которые связаны с тем, что В. Бабарико и В. Цепкало выбыли из президентской гонки, а часть их электората перешла в „лагерь“ С. Тихановской. Косвенным стимулом выступило создание так называемого объединенного штаба упомянутых претендентов. В то же время количество неопределившихся осталось фактически неизменным (в общей сложности 12,6%), что позволяет судить о наличии определенной интриги относительно дальнейшей динамики рейтинга кандидатов», — сказано в сообщении ОНТ.

В исследовании указано, что из источников информации о выборах наибольшее доверие у населения «при многовариантности ответов» вызывают телевидение (65,4%), интернет-СМИ (43,2%), а также непосредственное социальное окружение (друзья, знакомые, родственники — в целом по республике 25,7%).





Молодые люди от 18 до 29 лет в большей степени доверяет информации из интернет-СМИ (62,2%), телевидения (25,8%), от социального окружения (28,5%).





«Высокий уровень доверия к интернет-СМИ объясняется в том числе тем, что в интернет-пространство и цифровые форматы переходят остальные „традиционные“ СМИ (телевидение, радио, печать)», — поясняет телеканал.





Авторы отмечают, что общий социальный фон электоральной кампании характеризуется преобладанием в обществе оптимистических настроений (62,8%). В то же время обеспокоенность и неуверенность в будущем высказывают 17,2%. 5,5% испытывают безразличие и равнодушие.





«Социологические замеры показывают стабильность рейтинга главы государства, высокий интерес общества к избирательной кампании, готовность принять в ней активное участие и позволяют с высокой степенью точности прогнозировать победу действующего президента в первом туре», — делают заключение на ОНТ.





Аналитический центр Ecoom занимается социологическими исследованиями с 2004 года. Его возглавляет член общественно-консультативного совета при Министерстве образования, член правления Союза писателей Беларуси Сергей Мусиенко. Аналитический центр Ecoom имеет право проводить социологические опросы, относящиеся к выборам президента Беларуси. Кроме центра такое право дано еще 8 организациям.