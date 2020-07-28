Тихановская: Когда власть уйдет, будет не Майдан, будет праздник

«Я не политик. Мой муж хотел баллотироваться и поэтому он в трюме. А я хочу восстановить справедливость», – подчеркнула кандидат»





Она поблагодарила всех, кто пришел к ней на пикеты.





«Спасибо им за это. Спасибо вам за это».





Она пообещала, что объединенный штаб продолжит ездить по городам и разговаривать с людьми.





Светлана Тихановская рассказала, что год назад ее муж Сергей Тихановский создал YouTube канал «Страна для жизни», который честно рассказывал о жизни простых белорусов.





«Сейчас Сергей в тюрьме, а я на его месте – разговариваю с простыми белорусами, которые хотят другой жизни», – подчеркивает Светлана.





Она говорит, что ее миссия – осуществить желания простого народа. Лукашенко 26 лет у власти, потому что не хочет уходить. Он манипулирует, пугает, придумывает несуществующие страшилки.





Власти пугают людей

Светлана говорит, что в объединенном штабе обычные белорусы самых разных профессий. Против них – главнокомандующий, пугающий оружием.





«Мы приглашаем на выборы, а он пугает майданом», – говорит Светлана.





Она сравнила Лукашенко с насильником, которого выгоняют, а он не хочет уходить.





«Когда власть уйдет, будет не Майдан, будет праздник».





Она подчеркнула, что независимость и суверенитет – наибольшая ценность. Только действующая власть торгует суверенитетом.





«Когда власть уйдет, мы не потеряем независимость, а найдем свободу».





Она подчеркнула, что штаб знает, как сделать белорусов богаче. Пугают, что экономика развалится, а заводы продадут и уволят рабочих. Но это уже произошло при действующей власти.





«Среди белорусов много хороших специалистов, которые знают, как сделать, чтобы работали заводы, а профессию рабочего – уважаемой. Если власть уйдет, эти предприятия перестанут тянуть экономику на дно».





Она говорит, что действующая власть не умеет управлять государством нормально. В Беларуси нет оппозиции, есть много умных людей, которых не пускают к власти.





«Власть перебирает сено и арбузы, пока половину денег в бюджете дают частные компании».









Голос украсть невозможно

Тихановская говорит, что нынешние выборы не будут честными: наиболее сильные кандидаты уехали из страны или за решеткой. Поэтому главный пункт ее программы – новые честные выборы.





«Мы создали сильную команду, чтобы привести Беларусь к свободной и счастливой жизни. Я уверена, что этого хочет большинство. Поэтому рассчитываю на вашу поддержку».





Она призвала объединиться, не голосовать досрочно, обязательно прийти на участки голосовать 9 августа за Светлану Тихановскую, носить белую ленту – символ тех, кто не согласен с властью. Также пригласила посетить свои пикеты, присоединиться к платформе «Голос».





«Власть должна понять, что нас большинство и невозможно украсть наш голос»





После очевидных результатов выбор народа должны уважать все, или нам придется защищать наши голоса.





Она пообещала сохранить стабильность, и провести новые выборы в течение полугода.





Страна для жизни





Светлана рассказала, в какой стране она хочет жить.





«Я иду по улицам своего малого города, он прекрасен, жители сами выбирают власть, высказывают мнение. Нет нужды ехать в города более крупные. Жить на своей малой родине приятно и уютно. Хорошие магазины, своевременная медицинская помощь», – говорит Светлана Тихановская.





В Беларуси будущего молодежь не имеет распределения, не существует пропаганды, нет налога на тунеядство, молодые люди не хотят уезжать за границу. У бюджетников хорошие зарплаты. Нет БРСМ – вместо них много разных организаций, где не надо копать картошку. Нет репрессий, хорошее сельское хозяйство. Людям не врут.





«В этой стране мы никогда не жили, мы можем потерять ее навсегда. Давайте не допустим этого. Нас большинство. Приходите на выборы 9 августа. Голосуйте за меня. Я простой человек, простая белоруска. Только вместе мы сможем построить страну для жизни», – так Светлана Тихановская закончила выступление.



