Канопацкая заявила о создании собственной партии





Канопацкая также утверждает, что после 20 лет в конструктивной оппозиции к действующей власти, она является единственным кандидатом в президенты, способным осуществить «бескровный цивилизованный демократический переход власти».





В случае победы на выборах, Канопацкая намерена запустить экономические преобразования, которые почти 30 лет назад реализовала Польша, то есть, судя по всему, шоковую терапию





В своем видеообращении к избирателям она предложила вспомнить, какой была Польша в начале 90-х и в какую страну превратилась сейчас. Канопацкая отметила, что на эти перемены ушли десятилетия.





«Мы должны быть готовы идти таким путем», - заявила она.