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Канопацкая заявила о создании собственной партии

Кандидат в президенты Анна Канопацкая заявила, что после выборов займется созданием собственной политической партии. По ее словам, это будет Национал-Демократическая партия, основу которой на начальном этапе составит «костяк ее команды».


Канопацкая также утверждает, что после 20 лет в конструктивной оппозиции к действующей власти, она является единственным кандидатом в президенты, способным осуществить «бескровный цивилизованный демократический переход власти».

В случае победы на выборах, Канопацкая намерена запустить экономические преобразования, которые почти 30 лет назад реализовала Польша, то есть, судя по всему, шоковую терапию

В своем видеообращении к избирателям она предложила вспомнить, какой была Польша в начале 90-х и в какую страну превратилась сейчас. Канопацкая отметила, что на эти перемены ушли десятилетия.

«Мы должны быть готовы идти таким путем», - заявила она.
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