Дмитриев: С таким подходом разорить можно даже Швейцарию

– Старый президент поразительно не верит в свой народ, – заявил Андрей Дмитриев. – Поразительно – в особенности для президента – не уважает белорусов, их достоинство.





Он почему-то то и дело говорит, что нас, белорусов, «нигде не ждут», мы бедолаги, нас каждый может обмануть, поманив «деньгами с вертолета». Народ – «народец», наш заработок «несчастный». С таким подходом разорить можно даже Швейцарию.





Кандидат в президенты заявил, что в случае победы организует новые честные выборы.





– Но выборы не могут быть единственным, что мы хотим сделать для страны и людей, – продолжил Дмитриев. – Для подготовки и проведения выборов по всем стандартам с новыми избирательными комиссиями нужен год. И этот год мы должны работать с первого дня.









Во-первых, чтобы сохранить в стране порядок. Для обычного человека, жизнь должна продолжаться, как и раньше. Ровно по расписанию должен прийти на остановку троллейбус, на улицах должно быть безопасно, вовремя должны быть выплачены зарплаты и пенсии.





Во-вторых, новый президент не должен, как старый, откладывать перемены на потом. И даже новые выборы не могут быть предлогом. Иначе новый президент очень быстро превратится в старого и предаст всех тех, кто его сегодня поддерживает.





Поэтому мы разработали 10 первых шагов.





Есть вещи, которые новый президент сделает прямо в первый день. Отпустит политических заключенных, отменит транспортный налог, уволит всех идеологов, навсегда перечеркнет тунеядский декрет, запретит заключать краткосрочные контракты с теми, кого нанимают на долгосрочную работу. Подпишет закон о борьбе с кумовством.





Есть то, что в один день не сделать, но нужно делать быстро.





Первое – это создание переходного правительства, в которое войдут лучшие специалисты нынешнего и прошлых правительств и альтернативные кандидаты.





Мы не будем изобретать велосипед, а реализуем программы, которые уже созданы профессионалами и соответствуют потребностям страны. Просто раньше не было политической воли их осуществить. Теперь такая воля есть.





Второе – создание новой Конституции, по которой один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков. Люди сами выбирают глав городов, а полномочия, как и налоги, уходят вниз на места. Власть должна меняться и новый президент не должен иметь шансов превратиться в старого.





С экономическим кризисом, в котором мы оказались из-за упрямой политики старого президента, быстро справиться не получится. Сегодня наши предприятия, наша экономика работает исключительно за счет внешних займов. Кредитов под самые высокие в Европе проценты. Такие проценты от нашей страны требуют, потому что политика старого президента непредсказуемая и ненадежная. Государственный долг растёт как снежный ком.





Не буду обманывать, на первых порах, нам придется занимать деньги, чтобы обеспечить рост экономики и социальные гарантии. Правило простое: меньше кабинетов начальников и проверяющих – больше инициативы и реального производства.





Сокращение госаппарата, министров, вертикали, депутатов, контролеров неизбежно. Нам столько не надо. Не прокормим. Да и не надо будет столько, в стране, где больше никому не придется брать справку.





Но чтобы никто не остался на улице, мы снимем все ограничения с частного бизнеса. Реализуем «Национальную платформу бизнеса», разработанную лучшими предпринимателями страны. Это позволит создать новые рабочие места по всей стране.





Развитие промышленности мы начнем с того, что разберемся с убыточными предприятиями. Я не считаю приватизацию ответом на все беды. Сначала разберемся, почему они убыточные. Быть может, выяснится, что из-за ненужных трат, ложных тендеров, излишней администрации и недобросовестных посредников, всяких торговых домов и фирм-прокладок. И когда мы стряхнем это все, будет ясно, какие действия нужны.





В первую очередь, мы будем искать инвестиции и, чтобы командовали не чиновники, а профессиональные управленцы. Если же сокращение потребуется, мы обеспечим 2/3 от оклада на протяжении 6 месяцев с переобучением. Наши экономисты посчитали, что это будет дешевле, чем вваливать бюджетные деньги в безнадежно убыточные предприятия.





Без промедления нужно будет восстановить справедливость в регионах. Распространить на дотационные регионы страны оршанский эксперимент, где с помощью специального указа создали особые налоговые и административные условия.





Перераспределим налоги в пользу регионов, пусть сами на местах решают, на что тратить. Например, часть подоходного налога должна идти по месту регистрации. Иначе получается замкнутый круг. Человек уезжает из региона работать, так как нет условий на местах. Его налоги идут туда, где он работает, а откуда уехал – с каждым годом все хуже. Мы его разорвем.





Регионы – это не обуза, а один из источников роста нашей экономики. Я вижу Беларусь страной цветущих малых и средних городов.





Мы должны срочно взяться за пенсионную систему. По каким правилам ты начал работать, по таким и вышел на пенсию. Ухудшать их никому не позволительно. Также надо привести в соответствие с реальным положением дел пенсионный возраст.





По статистике мы живем чуть ли не до 80, а в реальности на любом кладбище много тех, кто не дотянул даже до 65, особенно среди мужчин. Декрет и служба в армии вернутся в страховой пенсионный стаж для всех, не важно, уплачивали вы ФСЗН или нет.





Старый президент обещает молодым специалистам горы золотые, они слушают – и все больше уезжают из страны. Потому что уже знают, в лучшем случае будет арендное жилье и копеечная зарплата, как ни трудись. А на первом месте работы скажут: «Забудьте все, чему вас учили».





Новый президент создаст специальный фонд, который даст возможность тысячам студентов и госслужащих поехать за границу получить современное образование, вернуться и строить Беларусь. Мы также откроем программу «Жилье для медиков и учителей», чтобы привлекать в регионы молодежь и давать им там перспективу.





Мы посчитали, средний дом будет стоить примерно 20-25 000 долларов. Это стране по силам, продадим большинство резиденций старого президента – вот уже минимум 500 домов.





Мы освободим школы от диктата отделов образования, которые не нужны в таком количестве. В системе образования главным станет учитель, преподаватель, а не проверяющий из районо. Учителя, вы же сами знаете, что такое «открытый урок» – показуха. Вы можете хорошо учить и без этого.





А деньги от сокращений чиновников в системе образования мы направим на повышение оплаты труда учителя. Во всех ВУЗах надо выбирать ректоров, так же и в Академии Наук.





Я также считаю, что в государственных ВУЗах не должно быть платных отделений. Пусть развиваются частники. Коронавирус показал, что надо создавать первый дистанционный университет в Беларуси.





Нельзя затягивать и с колхозами. Эта система, когда говорят, кому что сажать, куда и за сколько продавать, изжила себя. Тогда не надо будет каждый год умирать за то количество урожая, которое соседние страны получают с легкостью. И мы будем вкладывать деньги не в убытки колхозов, а в технологии и рост.





Сейчас я говорил про изменения нужны в стране и как их сделать. Но мы живем в открытом мире, и многое в нашей жизни зависит от того, что происходит вокруг Беларуси.





Старый президент перессорился чуть ли не со всем миром. Поэтому задача нового президента сразу же наладить предсказуемые и ясные отношения с внешними партнерами нашей страны. В первую очередь – с Россией.





Мы встретимся с Владимиром Путиным и, возможно, впервые за все это время, будем говорить правду друг другу. Нам не нужна углубленная интеграция, военные базы и единая валюта, но мы и не станем внезапно выходить из договоренностей с Россией.





Мы сумеем настоять на своих интересах и уважать интересы России. У нас больше не будет ситуации, что каждый год, ровно в ноябре, оказывается, что опять нет газового контракта, а у Украины в этой ситуации он даже выгоднее.









Вместо бесконечных разговоров о братстве, мы будем строить настоящие близкие двусторонние отношения. И странно было бы иначе, когда наши экономики так связаны. И конечно, победные 100 грамм на 9 мая.





Нам важно сохранить все то, что работает сейчас на наши народы в культурной, социальной, гуманитарной сферах, дружбу и мир между нашими странами, но пришло время отказаться от того, что мы тащим как пустые надежды из глубоких 90-х.





Мы также сумеем построить доверительные отношения с западными партнерами. Не в ущерб себе, как недавно Лукашенко сказал приехавшему на день госсекретарю Помпео, а на равных.





Я лично знаю многих политиков Европы и США. Будем вести диалог. Беларуси не нужно становиться членом Европейского союза и тем более НАТО, но вернуть партнерские отношения, дать нашим товарам новые рынки сбыта и привлечь инвестиции в страну – мы сможем.





Андрей Дмитриев также пояснил, почему называет нынешнего президента «старым»:





– После моего первого выступления я получил очень много звонков со словами поддержки. Спасибо большое. Одной женщине очень понравилось все, что я говорю, но она сказала, что ее смущает выражение «старый президент». Мол, я спекулирую на возрасте.





Не соглашусь. Я уважаю возраст, опыт. Ведь в противовес я говорю «новый президент», а не молодой.





Конечно, можно было бы вместо «старый» сказать «устаревший» или «старомодный». Но, по-моему, это слишком длинно. Ведь даже про телевизор, автомобиль или телефон мы говорим просто «старый», то есть не соответствует времени.





То же самое и с президентом – он не справляется с вызовами и требованиями дня сегодняшнего. Это мой старый, или – можно еще сказать – мой бывший телефон. Если в него вставить симку, он все еще может звонить. С ним много воспоминаний связано. Какое-то время назад мне казалось, что никакой другой и не нужен.





Но жизнь идет вперед. И сегодня глупо выбрать себе такой аппарат, который может только звонить в то время, как у каждого в руках многофункциональный мини-компьютер, и задачи с каждым днем становятся только сложнее.





Давайте скажем до свидания тому, что не работает так, как это нужно нам сегодня.