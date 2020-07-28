Адвокаты посетили Виктора Бабарико в СИЗО КГБ

СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Об этом адвокаты заявили в комментарии TUT.BY





Защитники экс-претендента встретились с ним в СИЗО КГБ вечером 28 июля.





— Времени на общение у нас было около получаса, поэтому быстро обсудили рабочие вопросы. Он, как всегда, улыбнулся при встрече, настрой нормальный, — рассказали адвокаты Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.