Фото: пресс-служба президента России





«Нам об этом не было известно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.





На вопрос о состоянии здоровья президента России Песков заверил: «У нашего президента со здоровьем все нормально». Он добавил, что Владимир Путин продолжает свой рабочий график.





Напомним, Александр Лукашенко во вторник заявил, что перенес коронавирус «на ногах» и без каких-либо симптомов. О том, когда он болел, не сообщается.





Последний раз президенты России и Беларуси встречались 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.