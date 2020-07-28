Любопытно, что в этом году в Лицей поступил младший сын президента - Николай. А также в нем учатся две внучки главы государства





Открытое обращение выпускников Лицея БГУ за честные выборы









Граждане Беларуси! Друзья! Коллеги! Одноклассники!





9 августа в шестой раз в истории независимой Беларуси пройдут президентские выборы, и уже сейчас очевидно, что именно они определяют будущее страны. Мы с вами — граждане Беларуси, а значит, наше мнение важно.





Нам, нижеподписавшимся выпускникам Лицея БГУ, как и всем гражданам страны, небезразлична ee судьба. Лицей БГУ, можно сказать, ровесник независимой Беларуси. Как организация системы образования, Лицей придерживается принципа нейтралитета в вопросах политики, религии и национальностей, закладывая общечеловеческие моральные ценности и воспитывая лицеистов в духе свободомыслия, братства и взаимоуважения.

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Именно поэтому мы, выпускники Лицея всех поколений, сочли неприемлемым молча наблюдать за событиями, затрагивающими конституционные права и будущее каждого из нас. Мы выступаем с открытым обращением ко всем нашим согражданам, включая тех, кто занимает посты в системе государственной власти.





Администрация Лицея БГУ не имеет никакого отношения к нашей инициативе. А выпускникам других школ, гимназий и лицеев Беларуси, которые разделяют нашу точку зрения и хотят высказаться, предлагаем последовать нашему примеру.





Мы любим Беларусь и уважаем людей, которые в ней живут.





Мы живем в этой стране или неразрывно с ней связаны и хотим, чтобы в ней жили наши дети, уверенно глядя в будущее. Мы хотим, чтобы они гордились Беларусью, в которой им предстоит жить.





«Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ», — так написано в нашей Конституции (ст. 3).





А также: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании» (ст. 38).





Никто не имеет права помешать проведению честных выборов. Так предписано законодательством, и мы не требуем ничего, кроме соблюдения Конституции Республики Беларусь.





На деле же мы видим, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием. Самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте. Независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии. На участки ограничен и доступ наблюдателей. Тех, кто выходит на мирные акции протеста или просто оказались рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают на сутки.





Но! События последних месяцев окончательно убедили нас в том, что от нас, от гражданского общества, в этой жизни зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси.





Народ, который определяет, как будет развиваться наша страна. Народ, который контролирует действия нанятых им чиновников, а не наоборот. Ведь именно за счет бюджета, сформированного нашими и вашими отчислениями в виде налогов, пошлин и прочих сборов, содержатся госорганы, в том числе госаппарат, органы внутренних дел, госбезопасности, прокуратуры, судебной власти, обеспечивается проведение выборов и референдумов.





Мы считаем, что каждый из нас может и должен сделать все от него зависящее для того, чтобы финал выборов прошел честно, права избирателей и всех претендентов на пост президента не нарушались, а подсчет голосов велся справедливо и прозрачно в комиссиях всех уровней.





Потому что это наши голоса и это МЫ выбираем президента.





Заявлять о нарушениях во время избирательной кампании — не только наше право, но и обязанность. Если мы сами станем свидетелями таких нарушений, мы будем обращаться в ЦИК, к правозащитникам, наблюдателям, в СМИ. Мы не будем бояться действовать гласно и называть свои имена. Потому что не совершаем ничего противозаконного. Потому что анонимные обращения не учитываются. Мы призываем вас поступать так же.





Мы обращаемся к членам избирательных комиссий. Ничего не бойтесь. Не идите на сделку с совестью. Можно обмануть другого человека. Даже много других людей. Но как обмануть самого себя? Общество изменилось и пристально следит за вашими действиями. Эта избирательная кампания доказывает: честность каждого из вас имеет принципиальное значение для страны.





Среди вас много учителей, медработников, госслужащих, работников и руководителей госпредприятий. Считая голоса, вы стоите на страже интересов всех избирателей Беларуси.





От каждого из вас зависит, поверит ли в этот раз народ результатам голосования. Расхожая формула “не важно, как проголосовали, — важно, как подсчитали” абсолютно противозаконна. Участие в фальсификациях является уголовным преступлением (стст. 191-192 УК РБ).





Но важнее всего то, что фальсификации лишают всех нас права голоса, лишают белорусов права определять свое будущее.





Вспомните об этом, когда будете стоять перед выбором.





Мы обращаемся к сотрудникам правоохранительных органов. Ваша главная задача — «защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь» (так говорится в Законе «Об органах внутренних дел»). Всех граждан, а не одного гражданина или группы граждан с их личной точкой зрения на происходящие в стране процессы.





Вспомните об этом, когда будете стоять перед выбором. Вспомните каждого из нас, своих соседей и своих друзей: это они (а не ведомые мифическими зарубежными кукловодами лица) мирно выходят на улицы по всей Беларуси, чтобы вместе выразить свое мнение. Будьте прежде всего людьми в форме, которым бы мы доверяли и которыми хотели бы гордиться. Ловите и задерживайте настоящих преступников и провокаторов, становясь на защиту своих мирно настроенных сограждан, даже если вы не согласны с их точкой зрения.





Мы обращаемся к представителям судебной власти. «Вступая в должность судьи, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи», — помните? Это слова вашей присяги.





Вспомните их, когда будете стоять перед выбором. В том числе когда будете выносить очередное решение по ст. 23.4 или ст. 23.34 КоАП.





Выбор есть всегда.





А у нас должны быть выборы.





Ведь порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси.





С уважением и надеждой,





Выпускники Лицея БГУ