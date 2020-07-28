Лукашенко демонстрирует народу «всю президентскую рать»

«Ребята должны понимать, что они в своем доме, и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - заявил Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске.





16 июля Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, 24 июля побывал в 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке.





Не президентская кампания, а объезд «всей президентской рати».





Что это означает? «Белорусский партизан» побеседовал с военным экспертом Александром Алесиным.





- Все поездки Лукашенко вписываются в русло новой Военной доктрины, плана обороны государства. Он – главнокомандующий. Почему его выбор падает на силы специальных операций и спецназ МВД? Возможно, Лукашенко считает, что в нынешней избирательной кампании просматриваются элементы гибридной войны – либо одного, либо нескольких соседних государств. Если буквально истолковывать его заявления, выходит, что он опасается протестными настроениями (это нормальное явление) воспользуются внешние силы, или «кукловоды», в его терминологии, для расшатывания ситуации будут применены методы физического воздействия, методы вооруженной борьбы. Речь идет о специалистах из частных военных компаний, людях подготовленных, но беспринципных, которые могут воспользоваться законными протестами и неконституционным способом свергнуть существующую власть.





В новой Военной доктрине, которая принята с учетом украинского опыта, как раз проговорены этапы противодействия. На первых этапах предусмотрены точечные операции против руководителей, инициаторов протестов; если будут складываться группы, способные оказать физическое противодействие силам правопорядка, против них задействуют спецназ МВД, а если вмешаются частные военные компании, как это происходило в Украине, им должны противодействовать силы специальных операций: десантно-штурмовые бригады и бригада спецназа из Марьиной Горки.





- А лично вы наблюдаете элементы гибридной войны?





- Самый главный элемент в 21 веке – информационная война. До начала президентской кампании просматривалось явная информационная атака – не со стороны «проклятого» Запада, а со стороны союзной нам России. Я уже несколько лет считаю, что Россия ведет против нас гибридную войну, одна из стадий которой – информационная война, психологическое давление, затем – экономическое давление, а следующий этап – создание неких формирований, работающие в пользу гибридного агрессора.





Но недавние заявления Пескова, российского посла Мезенцева. Свидетельствуют о том, что Россия официально отмежевывается от всех тех лиц, которые здесь продвигают российские интересы. Частные политические компании (своеобразный аналог частных военных компаний) и группы, которые вроде бы отдельно от России продвигают российские интересы. Я лично склонен думать, что Путину не нужны резкие изменения в Беларуси (если это не пророссийские изменения), но в российской военной, силовой, экономической элите существуют различные группы влияния, которые хотели бы взять под более сильный контроль Беларусь – важную геополитическую страну, важное транзитное государство и прихватить лакомые куски собственности, которая здесь есть (и нефтеперерабатывающие предприятия, нефтехимия). Если бы эти частники сделали свое дело и «бросили шкуру диктатора» на крыльцо Кремля, как говорил один из бывших защитников российских интересов, которого выслали из Беларуси, думаю, Кремль бы принял эту шкуру.





В свое время Дмитрий Медведев усиленно продвигал идею «углубленной интеграции», которую Лукашенко назвал инкорпорацией; не исполнив это, он был отправлен в отставку как потерпевший поражение. Но, думаю, он жаждет реванша. Можно предполагать, что влиятельные силы в российском руководстве не отказались от этой идеи.









- Но пока мы видим только массовые протесты против нынешней власти, против Лукашенко. Где гарантии, что силы спецопераций не бросят на подавление именно мирного протеста?





- Все дело в том, что они не располагают соответствующим потенциалом, у них нет подготовки. Третья бригада спецназа, 3214, которую Лукашенко посещал сегодня, показала ему, как будут поступать с протестным электоратом. В войсковой части провели игру по разгону протестного движения, с применением черемухи, водометов и всей прочей амуниции. Спецназ, ОМОН и внутренние войска – вот основные действующие силы. Они готовятся психологически к подавлению протестов, оснащены соответствующей амуницией, оборудованием, оружием нелетального действия, которое будет использовано для пресечения массовых протестов.





Что касается спецназа, то военно-десантные силы готовят как профессиональных военных разведчиков, диверсантов, людей, которые должны выполнять спецоперации по устранению высшего командного состава противника. Их навыки не годятся для использования против протестующего электората.





Если следовать за проговорками Лукашенко и Равкова, спецоперация против Беларуис начнется с протестного движения, как в Украине, под покровом которого враждебный элемент, пятая колонна, подпитываемая из-за рубежа финансами, оружием, инструкторами, начнет в Беларуси гибридную операцию. На каждом этапе – свой планы, свои силы. Но ни 120-ая механизированная дивизия, как некоторые писали, ни спецназ Вооруженных сил не пригодны для разгона массовых протестов, нейтрализации лидеров протеста.





Во всех этих поездках присутствует элемент информационной войны, психологического давления – на внешние и внутренние силы, которые захотят решить вопрос о власти с помощью коктейлей Молотова и огнестрельного оружия. А кроме того, остальное общество должно увидеть всю президентскую рать: вот силы, которые в течение часа можно поднять и перебросить в любую точку Беларуси.

«Белорусский партизан»



