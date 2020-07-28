Тихановская: Вас пугают оппозицией. Но в Беларуси нет оппозиции

"Вас пугают оппозицией. Но в Беларуси нет оппозиции", — заявила Светлана Тихановская в своём телевыступлении вечером 28 июля. По её мнению, в Беларуси есть не оппозиция, а умные, образованные люди, которых не допускают к участию в руководстве страны.