



Как пример он упомянул вездесущие "Табакерки", но не решился назвать владельца этой сети — Алексея Олексина. Кандидат в президенты упомянул, что белорусы писали петиции против "Табакерок", но власти проигнорировали эти обращения, передает "Еврорадио"





Также раскритиковал он и сербскую компанию "Дана холдинг". По словам политика, эта компания получает без тендеров лакомые кусочки в Минске и застраивает их. При этом, по словам Черечня, "Дана холдинг" обещает чуть ли не жилье с гондолами, как в Дубае, а строит обычные дома и даже без парковок.





"Если власть выдает приближенным особые привилегии — это коррупция", — констатировал он. По словам Черечня, бизнес заинтересован в отсутствии коррупции.