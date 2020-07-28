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Тревожный сигнал: международных наблюдателей не пустили - не хотят пускать и прессу

МИД Беларуси массово задерживает аккредитацию журналистов иностранных СМИ

Тревожный сигнал: международных наблюдателей не пустили - не хотят пускать и прессу
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" известно минимум о 10 случаях, когда журналисты различных зарубежных изданий направили в МИД Беларуси заявки на получение временной аккредитации для работы в стране, но по прошествии 20-дневного установленного срока, который дается на рассмотрение, так и не получили никакого ответа, пишет spring96.org

В результате этого иностранные журналисты пока не могут прибыть в Беларусь для работы. Многие из них ранее уже освещали события в нашей стране, получали аккредитацию МИД.

В пресс-службе Министерства иностранных дел ситуацию объясняют тем, что из-за пандемии каронавируса на заседание не может собраться комиссия, которая принимает решение об аккредитации журналистов.

Вызывает сомнение, что в XXI веке одно из самых передовых министерств не может провести заседание комиссии с помощью современных средств связи.


По некоторым сведениям, количество неаккредитованных журналистов иностранных СМИ составляет 14 человек. Они намеревались приехать в Беларусь для освещения впрезидентских выборов.

Белорусская ассоциация журналистов просит зарубежных коллег, которые оказались в подобной ситуации, сообщить об этом на электронную почту [email protected] Это позволит собрать больше информации о данной проблеме.

Напомним, ранее по такому же надуманному поводу якобы в связи со сложившейся эпидситуацией белорусский МИД впервые в истории суверенной Беларуси не пригласил в страну наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ, специально отправив приглашение уже после того, как в этих организациях заявили об отказе от наблюдения за выборами из-за отсутсвия своевременного приглашения.
"Белорусский пратизан"
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