ОО "Белорусская ассоциация журналистов" известно минимум о 10 случаях, когда журналисты различных зарубежных изданий направили в МИД Беларуси заявки на получение временной аккредитации для работы в стране, но по прошествии 20-дневного установленного срока, который дается на рассмотрение, так и не получили никакого ответа, пишет spring96.org





В результате этого иностранные журналисты пока не могут прибыть в Беларусь для работы. Многие из них ранее уже освещали события в нашей стране, получали аккредитацию МИД.





В пресс-службе Министерства иностранных дел ситуацию объясняют тем, что из-за пандемии каронавируса на заседание не может собраться комиссия, которая принимает решение об аккредитации журналистов.





Вызывает сомнение, что в XXI веке одно из самых передовых министерств не может провести заседание комиссии с помощью современных средств связи.









По некоторым сведениям, количество неаккредитованных журналистов иностранных СМИ составляет 14 человек. Они намеревались приехать в Беларусь для освещения впрезидентских выборов.





Белорусская ассоциация журналистов просит зарубежных коллег, которые оказались в подобной ситуации, сообщить об этом на электронную почту [email protected] Это позволит собрать больше информации о данной проблеме.





Напомним, ранее по такому же надуманному поводу якобы в связи со сложившейся эпидситуацией белорусский МИД впервые в истории суверенной Беларуси не пригласил в страну наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ, специально отправив приглашение уже после того, как в этих организациях заявили об отказе от наблюдения за выборами из-за отсутсвия своевременного приглашения.