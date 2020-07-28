Канопацкая - Тихановской: Мы находимся по разные стороны барьера

Публикуем это обращение полностью, а выводы, как говорят, делайте сами.





И да, под обращением очень интересные комментарии, самый популярный из них: "Анна, подайте сигнал, если вы в заложниках. Как можно за столь короткий срок превратится из человека с реноме и статусом оппозиционного депутата в политического клоуна, над которым насмехаются все, кому не лень".









Обращение Анны Канопацкой





Госпожа Светлана Тихановская!





Вы совсем недавно в политике, и очень надеюсь, что надолго в ней не задержитесь.

У вас была прекрасная жизнь в кругу любящих вас людей, и я желаю вам, чтобы вы к ней вернулась. Но так сложились обстоятельства, что сейчас мы находимся по разные стороны барьера и я должна вам кое-что объяснить.





Политическая борьба дело грязное, и люди, избравшие ее в качестве своей профессиональной деятельности должны быть готовы ко всему.





Мой выбор, в отличие от вас, был осознанным, а не вынужденным.





И потому я была готова к давлению на меня как со стороны власти, так и со стороны ваших сторонников, помощников, активистов, к массовому шельмованию всего, что связано со мной и моей предвыборной кампанией, угрозам в адрес меня, членов моей команды и моих детей.





Даже публичные требования сняться в вашу пользу с заявлением о моем низком рейтинге я перенесла спокойно. К вашим 97% трудно что-то прибавить ))





Таковы правила жанра. Но сейчас вами предпринята попытка лишить меня возможности продолжить избирательную кампанию руками ЦИК по ложным обвинениям.









Более 20 лет я шла к этой кампании, вопреки всем обстоятельствам, шла к возможности осуществить мирные преобразования в нашей стране, направить Беларусь на путь европейской интеграции.





И сейчас на этом пути оказалась вы, с вашими маргинальными идеями, имеющими целью разрушить систему государственного управления в нашей стране, с желанием исключить меня из избирательного процесса по ложным обвинениям.





Теперь не обессудьте, вы вышли на мое, юридическое поле, и я буду отвечать сообразно.





В отличие от вас, от примкнувших к вам руководителей штабов незарегистрированных кандидатов и самих этих горе-кандидатов, я действую публично и от своего имени.