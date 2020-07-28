Елена Толкачева, которая успела сообщить об этом в редакцию. Возле КГБ в Минске задержаны журналисты, сообщает TUT.BY . В том числе корреспондент портала, которая успела сообщить об этом в редакцию.





Как сообщил представитель БАЖ Борис Горецкий, также были задержаны Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Игорь Ильяш, Наста Каханович, Максим Гарченок, Наталия Абложей, Татьяна Капитонова, журналисты БелаПАН Захар Щербаков, Сергей Сацюк-Грабовский и журналисты агентства Reuters

















Силовики заявили, что они везут журналистов для поверки их удостоверений. На вопрос, в какое РУВД везут, сотрудники не ответили, заявив, что это может сказать «старший».





"После проверки документов аккредитованные журналисты будут отпущены", — пояснила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В 16.30 стало известно, что задержанных журналистов отпустили.

"Нас задерживал ОМОН, везли нас на двух микроавтобусах. Всех привезли в Заводское РУВД, нами занимался заместитель начальника милиции общественной безопасности, Сергей Варейко. Ему позвонил какой-то генерал, после разговора с ним, и проверки документов нас отпустили", - рассказала редакции Елена Толкачева.

Напомним, сегодня в 16 часов координатор штаба Бабарико Мария Колесникова планировала подавать в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико.





Она попросила неравнодушных белорусов выступить поручителями для изменения меры пресечения для Виктора Бабарико.





— Никто не может быть признан виновным без вступившего в силу приговора суда. Это право гарантировано нам Конституцией. Это называется презумпция невиновности. Мы считаем Виктора Бабарико невиновным. Но еще более неприемлемое решение — это заключение его под стражу. И мы будем продолжать бороться с такой мерой всеми законными способами, — говорится в заявлении штаба.





В ходатайстве, образец которого штаб Бабарико выложил на сайте, говорится, что «с учетом личных качеств Бабарико Виктор Дмитриевич физической угрозы или иной опасности для общества не представляет, и его содержание под стражей является чрезмерно строгой мерой».





В ходатайстве просят меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бабарико заменить на более мягкую, в частности, на личное поручительство.





За нарушение Виктором Бабарико условий личного поручительства на поручителя накладывается денежное взыскание в размере от ста до пятисот базовых величин (2700 — 13 500 рублей).



