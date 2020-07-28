+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Кремль о белорусских выборах: Мы не вмешиваемся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела "нашего ближайшего союзника"

"Выборы еще не состоялись. Оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше", - сказал он журналистам.

При этом Песков подчеркнул, что для России важна Беларусь, "союзное государство" и продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ и ЕАЭС, так и на двустороннем уровне. 

"Безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Беларуси, которые отвечают в этом плане взаимностью и которые также являются сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений", - добавил представитель Кремля.
Источник: tass.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Ольга Карач
Татьяна Мартынова: кто она?
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]