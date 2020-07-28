Кремль о белорусских выборах: Мы не вмешиваемся

"Выборы еще не состоялись. Оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше", - сказал он журналистам.





При этом Песков подчеркнул, что для России важна Беларусь, "союзное государство" и продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ и ЕАЭС, так и на двустороннем уровне.





"Безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Беларуси, которые отвечают в этом плане взаимностью и которые также являются сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений", - добавил представитель Кремля.







