



"1. Как нужно опостылеть народу, светясь каждый день на всех экранах ТВ 26 лет подряд, чтобы проигрывать человеку, которого ещё 2 месяца никто не знал?





2. Как опротивел каждому глава государства, если проигрывает простой домохозяйке?





3. ... Какими бездарными идиотами являемся мы все, если за 30/29 лет независимости докатились до такого?



