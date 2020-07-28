Павел Дик, представляющий интересы Светланы Тихановской, передает Заявление об изменении постановления ЦИК во вторник, 28 июля, подал член Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голосапредставляющий интересы, передает tut.by





В нем предлагается оборудовать некоторые избирательные участки камерами, с помощью которых будет вестись трансляция подсчета голосов и работы на них комиссии в интернете в реальном времени.





В случае, если камера будет установлена на участке, то там не будут находиться наблюдатели, за исключением нескольких их категорий: международные наблюдатели, депутаты обеих палат белорусского парламента, а также местных советов и доверенные лица кандидатов в президенты.





Камеры смогут установить за счет граждан по их заявлению в участковые комиссии, причем последним будет предписано уже на следующий день после получения заявления активно содействовать установке техники и организации трансляции с участка.





В заявлении предлагается включить рассмотрение вопроса в повестку дня ЦИК, а также провести голосование по предлагаемым изменениям до 30 июля методом опроса, что предусмотрено регламентом комиссии.





Напомним, 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина ссылаясь на "сложную эпидемиологическую обстановку в стране" решила сократить количество наблюдателей на избирательных участках: в основной день голосования до пяти человек, в дополнительные — до трех. При этом преимущество будет отдаваться первым зарегистрированных наблюдателям, а это люди от провластных организаций.