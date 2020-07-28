Для точного подстчёта голосов пинчане решили подарить Лидии Ермошиной счёты, которыми пользовались наши предки до наступления века всеобщей компьютеризации.





«Надеемся, этот подарок поможет Вам в работе и построить страну для жизни», — говорится в видеообращении.



