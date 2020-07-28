Ермошиной решили подарить "уникальный инструмент" для подсчёта голосов
Члены инициативной группы Светланы Тихановской записали видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной и поделились им в социальных сетях.
Для точного подстчёта голосов пинчане решили подарить Лидии Ермошиной счёты, которыми пользовались наши предки до наступления века всеобщей компьютеризации.
«Надеемся, этот подарок поможет Вам в работе и построить страну для жизни», — говорится в видеообращении.
Источник: media-polesye.by
13:36 28/07/2020
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