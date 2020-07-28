Лукашенко: Никому не позволено пинать ногами правоохранителей. А кому позволено избивать свой народ?!
Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться, заявил во вторник, посещая войсковую часть 3214 внутренних войск МВД.
По его словам, он видел кадры одной из уличных акций в Минске, где "люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами".
"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят", - цитирует Лукашенко БелТА.
Однако в этой связи напомним, что это по его преступным приказам правоохранители хватают и избивают на улицах наших городов мирных граждан, которые просто выходят на улицы в знак протеста против беззакония, творимого этой властью.
Так кто позволил этой власти избивать народ, на деньги которого она жирует!?
"Белорусский партизан"
11:50 28/07/2020
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