Телеграм-канал «Nexta Live» распространил следующую информацию: «На ОАО "СветлогорскХимволокно" проводят комплекс мероприятий "по правильному выбору", а именно: агитируют за нынешнего "президента", проводя с работниками профилактические беседы.





В то же время на заводе запрещены "дискуссии, различные политические трения, агитационные листовки". На предприятии также оказывается давление со стороны руководства за то, что некоторые сотрудники участвуют в велопробегах солидарности».





В качестве доказательства «Neхta» разместил некий внутренний документ предприятия, похожий на план идеологической работы на период выборной кампании.





В нем действительно сказано о «недопущении дискуссий, политических трений, агитационных листовок на предприятии». Причем фактическая пропаганда «достижений за 20 лет» не только допускается на предприятии, но и прямо предусмотрена этим планом.





В нем также говорится об «активизации информационной работы с работниками предприятия по обязательному участию в выборах», об организации досрочного голосования и так далее.





В сообщении блогера приводятся обещания активистов на предприятии «организовать забастовку, по крайней мере — информационную».









Сильные Новости » поговорили с работниками и жителями Светлогорска об этой ситуации.





«В воскресенье утром у нас состоялся пикет в поддержку Светланы Тихановской. Народу было не так много, как хотелось бы. Основная причина — на многих предприятиях «Светлого» людей предупреждают, чтобы никуда не ходили. Разумеется, под страхом увольнения либо не продления контракта, — рассказывает житель Светлогорска Андрей. — Это касается не только крупных государственных предприятий, но и работников частных заведений. Например, мой знакомый работает в одной сетевой компании, торгующей электроникой и бытовой техникой. И с ее персоналом также проводили «профилактическую работу».





Работник «СветлогорскХимволокно» говорит: «У меня руководство адекватное, на данный момент никаких собраний не было. В других цехах были, агитировали голосовать досрочно и "правильно". Правда, агитация эта, что называется, ни о чем. Очень слабая аргументация.





В основном повторяют, что мы — дотационное предприятие и что в случае перемен предприятие распродадут и закроют, а рабочих — сократят. Что касается предупреждений не ходить на предвыборные пикеты, то прямо в лоб не говорят: "Не ходи никуда, а то мы тебя уволим", но намекают на это четко.





У нас система уже отработана, и все инакомыслие подавлено. Высказать открыто свое мнение нельзя и по менее острым вопросам».





Работники предприятии рассказывают, что ранее на «досрочку» никого загонять не приходилось. Людей отпускали с работы, и они добровольно шли на избирательные участки. Но в последнее время народ политизировался, что стало неожиданностью и настоящим шоком для идеологов.





«По крайней мере, в моем окружении теперь никто досрочно голосовать не собирается, — говорит наш респондент. — Но люди тоже на рожон не полезут. Предполагаю, что большинство скажет, что проголосовало, а на самом деле — нет».





Житель Светлогорска Денис является участником велопробегов солидарности. Он рассказал «Сильным Новостям» следующее:





«На наших ребят, работающих на государственных предприятиях, было давление. С ними по месту работы проводились "разъяснительные беседы". Звучало примерно в таком духе: "Tы катаешься не с теми людьми и не в том месте".





Пытаются убедить, что живем мы сейчас лучше, чем в 90-е, и постоянно повторяют — если ты против действующей власти, то почему работаешь в госорганизации? У нас есть аудиозапись одного такого разговора. Мать одного парня даже вызывали по месту его работы. Эта женщина является почетным работником предприятия, но, к счастью, ветеран труда полностью поддерживает сына».





Однако не все так просто. Одна из сотрудниц «СветлогорскХимволокна», с которой общались журналисты, обратила внимание, что в одном месте в документе стоит апрель, там, где речь идет о селекторном совещании. Вторая неточность — датой начала досрочного голосования названо 4 июля, на самом деле оно начнется 4 августа.





«На нашем предприятии такие опечатки маловероятны, — говорит женщина. — Возможно, кто-то подбросил это "Нехте". Но вне зависимости от того, является это вбросом или нет, написанное там соответствует нашим реалиям».





По словам сотрудников, план «предвыборной работы» известен уже около недели, так как передается с телефона одного сотрудника другому.





Другие работники подтверждают подлинность документа. Со слов еще одного рабочего «СветлогорскХимволокно», их мастера вызывали ознакомиться с этим документом под роспись, но он ставить свою подпись отказался.





За подтверждением или опровержением данных фактов «Сильные Новости» обратились к руководству предприятия. К сожалению, в администрации ОАО «СветлогорскХиволокно» от комментариев отказались, сославшись на то, что не дают их по телефону.





Журналисты предложили провести разговор в формате видеоконференции либо с использованием иных современных средств коммуникации. Но — безрезультатно.









По словам работников предприятия, средняя зарплата на нем колеблется в районе 350 долларов.





Нынешнее ОАО «СветлогорскХимволокно» было введено в строй в 1964 году. На сегодняшний день состоит из завода искусственного волокна (ЗИВ) и завода полиэфирных текстильных нитей, запущенного в 1984 при участии немецких специалистов, и ряда дочерних предприятий.





Является республиканским унитарным предприятием со ста процентами государственной собственности. Продукция поставляется более чем в 40 стран мира. Имеется даже сертификат «БелХаляль», позволяющий беспрепятственно экспортировать светлогорские изделия в исламские страны со строгим соблюдением шариата.





ОАО «СветлогорскХиволокно» не является убыточным предприятием. Согласно финансового отчета, чистая прибыль за 2019 год составила 191 тысячу рублей.