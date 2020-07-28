











– А что вы скажете по поводу действий ОМОНа? Ну вот зачем человека за ноги из ресторана волочь в автозак? Вышли люди на улицу выразить свой протест – пусть идут! И не надо никого трогать, пока вокруг все тихо и спокойно, пока никто ничего не громит и не поджигает. Разве не так?





– Мне тоже не нравится, что из ресторана людей выносят. В конце концов, ну убежал с площади в кафе, спрятался, пусть поест там, не трогайте. Просто дается неправильная установка тому же ОМОНу. Сегодня везде новые технологии, а милиция за ними не успевает. И порой грубые действия ОМОНа и милиции, к сожалению, помогают народу ненавидеть эту власть.





Поведение милиции во многом зависит от позиции министра. Президент же не будет подполковника, который ОМОНом командует, спрашивать: мол, что ты делаешь, негодяй?! На это министр есть!





У меня вообще впечатление, что таким способом спецслужбы хотят сдать не только президента, но и страну. Сдадут президента – сдадут и независимость. А я не хочу, чтобы Беларусь стала частью Смоленской области!





Нельзя ни в коем случае журналистов трогать, носы им ломать, препятствовать их работе. Пусть все освещают, как есть, люди сами разберутся. Сейчас интернет не закроешь, не заглушишь, альтернативной информации – море! Некорректно что-то передали, не нравится чиновникам – уточните, дайте свой комментарий, пояснение. В крайнем случае – подавайте в суд. Но бить и мешать работать – категорически нет!



