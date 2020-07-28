Страшно терять власть: Лукашенко снова едет к спецназу

Как сообщают официальные источники, в Уручье Лукашенко ознакомится с образцами военной техники внутренних войск и ОМОН ГУВД Мингорисполкома, там ему также покажут тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.





В переводе с официального на нормальный, ОМОН продемонстрирует Лукашенко, как и чем за наши же деньги будет разгонять нас с вами, простых безоружных граждан, которые выйдут отстаивать свое конституционное право на честные выборы и против фальсификации результатов этих выборов, то есть фактически и юридически будет исполнять преступные приказы.





Напомним, "президентскую кампанию" Лукашенко проводит исключительно среди чиновников и силовиков, встречаться с простыми людьми он уже боится.



