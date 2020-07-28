+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Страшно терять власть: Лукашенко снова едет к спецназу

Лукашенко снова отправился к силивикам - на этот раз он посещает бригаду спецназа внутренних войск в Уручье.

Как сообщают официальные источники, в Уручье Лукашенко ознакомится с образцами военной техники внутренних войск и ОМОН ГУВД Мингорисполкома, там ему также  покажут тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения. 

В переводе с официального на нормальный, ОМОН продемонстрирует Лукашенко, как и чем за наши же деньги будет разгонять нас с вами, простых безоружных граждан, которые выйдут отстаивать свое конституционное право на честные выборы и против фальсификации результатов этих выборов, то есть фактически и юридически будет исполнять преступные приказы.

Напомним, "президентскую кампанию" Лукашенко проводит исключительно среди чиновников и силовиков, встречаться с простыми людьми он уже боится. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Ольга Карач
Татьяна Мартынова: кто она?
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]