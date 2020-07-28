+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Класковский: Лукашенко противоречит сам себе

Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал последние заявления Лукашенко


"Выехав сегодня на уборку в Несвижский район, Александр Лукашенко пытался продемонстрировать безразличие к избирательной кампании. «Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы — это уже вторично», — заявил действующий президент местному начальству.

Но вертикаль прекрасно понимает, что с нее шкуру спустят, если результаты голосования по региону окажутся «не те». Спросят похлеще, чем за недобор зерна.

Между прочим, и сам Лукашенко не раз с драматизмом в голосе подчеркивал исключительную важность этой президентской кампании для судеб Беларуси. Например, 19 июня заявил: «На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну».

А тут вдруг — «кушать все хотят» и потому, мол, выборы — дело второе. Так что же, получается, жратва важнее независимости?

На самом деле мы просто имеем дело с чередованием пропагандистских манипуляций. Когда надо облагородить борьбу за удержание кресла, рисуются заговоры забугорных кукловодов, мифические кровавые боевики и т.п. Когда же нужно втемяшить в головы электората, что этот президент несменяем и очередная «элегантная» победа у него уже в кармане, делаются заявления типа: хлеб всему голова, а остальное — мелкая суета. Чтобы придавить общество фатализмом.

По сути, Лукашенко хочет показать, что выборы для него — пустячная формальность, что все предрешено. Но тем самым, пожалуй, только раззадоривает тех сторонников перемен (вопрос о степени их наивности вынесем за скобки), которых политизировала нынешняя кампания.

Вообще пиар официального лидера в этой кампании — как никогда мимо кассы. Поразителен контраст между приездом Лукашенко и Тихановской в Гомель. Действующий президент 21 июля торжественно открыл там центральную городскую поликлинику. Это было стандартное официозное мероприятие, когда вождь вещал собранной публике очередные банальности. К тому же это было по сути открытие долгостроя.

Тихановскую же, хотя она дарить электорату поликлиники и мосты не может, вечером 26 июля встречали в Гомеле (а раньше и в других городах) восторженно, как мировую поп-звезду. 


Десять тысяч собравшихся — впечатляющая цифра. Но еще сильнее впечатляет атмосфера единства кандидата и аудитории, неподдельного эмоционального подъема. Лукашенко остается лишь ностальгировать по временам, когда так искренне и тепло встречали его.

Очевидно, что и сам президент, правящий 26 лет, законсервировался, и его пиарщики, идеологический аппарат работают по технологиям вчерашнего дня. 

Между тем и общество, и информационное поле Беларуси качественно изменились", - пишет Класковский в своем Телеграме.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Ольга Карач
Татьяна Мартынова: кто она?
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]