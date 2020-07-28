+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Вильне прошёл "Балтийский путь": удачи трем белорусским женщинам

В Вильне прошёл "Балтийский путь" в поддержку белорусов. Акцию приурочили к 30-летию принятия в Беларуси декларации о государственном суверенитете.

Участники акции в Вильне / Facebook

Это был шаг к независимости, которую удалось восстановить в 1991-м. Страны Балтии вышли из СССР раньше, а незадолго до этого прошла масштабная акция — "Балтийский путь" — живая цепь связала три столицы — Вильню, Ригу и Таллин. Люди взялись за руки, чтобы продемонстрировать стремление к свободе и независимости.

Как пишет "Новая газета", на "Балтийском пути", который прошёл в Вильне на проспекте Гедимина 27 июля, люди также держались за руки. Они выразили солидарность с белорусами, которые борются за честные выборы и демократические перемены. Участники акции держали бело-красно-белые флаги, портреты белорусских политзаключенных. Среди тех, кто выступал, были и литовские политики, в том числе и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он пожелал удачи "трём смелым белорусским женщинам".
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Ольга Карач
Татьяна Мартынова: кто она?
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]