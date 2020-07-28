"Вопрос уже не только в Сергее сейчас. (…) Тем, что выйдет Сергей, я осчастливлю двоих человек – себя и его. Но миллионы людей, которые поверили Тихановской и Тихановскому… Я должна думать, что предам каждого из них. Они мне поверили (…), что я пойду до победы, до конца", - сказала Тихановская в интервью "Еврорадио" в понедельник.





Она также полагает, что ее муж "никогда бы не позволил этого сделать". "И мои внутренние убеждения не позволят этого сделать. На данный момент я не обменяю мужа на 7 миллионов белорусов (число избирателей в стране – ИФ)", - заявила Тихановская.





Как сообщалось, 9 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.





В СК Беларуси утверждают, что во время данного мероприятия "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".





В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще ряду лиц обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК.





С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Белорусские правозащитники объявили Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.





Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана.



