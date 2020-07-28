Как ненужных "наблюдателей" уберут с участков

Марина Пашкевич, однако она настаивает, что обличающая их запись фейковая. Читатель TUT.BY прислал в редакцию запись, в которой рассказывают, как ограничить возможность независимым наблюдателям попадания на избирательные участки. По сообщению читателя, инструктаж проводили работники Полоцкого райисполкома для будущих наблюдателей на выборах. Проведение учебы для наблюдателей подтвердила работница профсоюза, однако она настаивает, что обличающая их запись фейковая.

«У нас трое наблюдателей. К сожалению, вы не можете поприсутствовать»





После того как ЦИК ограничил количество допускаемых на избирательные участки наблюдателей до 3 человек в дни досрочного голосования и до 5 человек в основной день, все желающие следить за ходом голосования не смогут.





Кроме основных моментов работы наблюдателей, как следует из записи, работники райисполкома просят определенных по графику наблюдателей в дни досрочного голосования приходить утром по три человека на свой участок, но оставаться на весь день может только один из них. Остальных будут вызывать в случае необходимости.









— Наблюдатели, которые были утром, оставьте на месте какие-нибудь свои вещи — блокнот, ручку, листок, чтобы комиссия могла сказать наблюдателю, который придет и захочет поприсутствовать на участке, что у нас уже есть определенное количество [наблюдателей], которое определено постановлением ЦИКа. «У нас трое наблюдателей. К сожалению, вы не можете поприсутствовать». И он просто обязан будет удалиться, — инструктирует одна из проводящих семинар.





За время совещания ведущая тренинга несколько раз повторяет, что всем назначенным наблюдателям в дни досрочного голосования нужно присутствовать только в том случае, если на избирательный участок придут независимые наблюдатели.





— Если на участке не присутствует посторонних наблюдателей, вы открыли участок и ушли, остается один, который у вас стоит по графику. В случае если приходит кто-то и захочет понаблюдать, комиссия говорит, что эти наблюдатели — трое — у нас уже есть на сегодняшний день, — повторяет позже тот же голос.





В аудиозаписи слышно, как одну из проводивших инструктаж называют по имени-отчеству: Ольга Болеславовна. Вероятно, это Ольга Сапун, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома.





«Спасибо, ваша миссия исполнена»

В основной день выборов ведущая инструктаж просит присутствовать всех пятерых наблюдателей, в том числе ответственного от исполкома.





— При открытии участка в 8 утра должны присутствовать все пятеро. Дальше действуйте по необходимости. То же самое — место занято. Блокнот, ручка оставляется, при необходимости вызываются все наблюдатели на участок, чтобы места были заняты и никто не мог занять ваше место, — продолжает тот же голос.





Работники исполкома попросили сообщать им лично о присутствии посторонних наблюдателей, национальных и международных, а также СМИ.





— Что касается подсчета голосов, ответственный наблюдатель по инструкции должен быть на подсчете голосов, но этот момент регулирует ответственный наблюдатель от исполкома совместно с председателем комиссии. Если вам скажут «спасибо, ваша миссия исполнена», соответственно… — не заканчивает предложение та же ведущая инструктажа.





— Еще хочу вас огорчить, что пошли наблюдатели аккредитовываться путем сбора подписей от избирателей. Они аккредитовались уже на 8, 9 и 6 участке. Комиссия не имеет права их не аккредитовать, комиссия аккредитовывает всех наблюдателей, которые имеют право присутствовать. Но ограничение регулируем мы с вами, — говорит в самом конце этот же голос, заверив участников совещания, что если на участок утром приходит больше трех наблюдателей, у них есть преимущества перед другими наблюдателями, так как они аккредитовались раньше.





Официально: тренинг был, о недопуске независимых наблюдателей не говорили

Одна из проводивших тренинг — это Марина Пашкевич, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Полоцкого райисполкома. Она подтвердила, что учебу проводила она и Ольга Сапун.





В комментарии TUT.BY Марина Пашкевич назвала аудиозапись фейковой. Она подчеркнула, что она проводила технологическую часть о том, как избегать конфликтов, и это не она давала инструкцию, как не допускать на участки некоторых наблюдателей. На вопрос, рекомендовали ли ведущие не пропускать независимых наблюдателей, представитель профсоюза ответила «Конечно же нет».





Дозвониться до заместителя начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома Ольги Сапун, чтобы получить комментарий, не удалось.