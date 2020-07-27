США прислали в Минск нового поверенного в делах

Джефри Джук. Фото: Посольство США в Беларуси





Джук будет руководителем дипмиссии, пока Штаты не назначат полноценного посла. Затем новый поверенный станет замглавы посольства, пишет nv-online.info





Джефри Джук уже имеет опыт работы в бывшем СССР: был первым секретарем посольства в Туркменистане. Также его карьера связана с Хорватией, Сербией и другими странами. В госдепартаменте занимался отношениями с ЕС, Западными Балканами, постсоветским пространством.





Владеет французским, русским, хорватским, испанским и немецким языками.





Как сообщалось, белорусские власти впервые за много лет назначили посла в США. Им стал бывший замглавы МИД Олег Кравченко. Теперь Беларусь ожидает аналогичного шага от Америки.



