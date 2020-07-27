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США прислали в Минск нового поверенного в делах

Соединенные Штаты прислали в Минск нового временного поверенного в делах — Джефри Джука, то есть нового главу американского посольства. Ранее этот пост занимала Дженифер Мур.

Джефри Джук. Фото: Посольство США в Беларуси

Джук будет руководителем дипмиссии, пока Штаты не назначат полноценного посла. Затем новый поверенный станет замглавы посольства, пишет nv-online.info

Джефри Джук уже имеет опыт работы в бывшем СССР: был первым секретарем посольства в Туркменистане. Также его карьера связана с Хорватией, Сербией и другими странами. В госдепартаменте занимался отношениями с ЕС, Западными Балканами, постсоветским пространством.

Владеет французским, русским, хорватским, испанским и немецким языками.

Как сообщалось, белорусские власти впервые за много лет назначили посла в США. Им стал бывший замглавы МИД Олег Кравченко. Теперь Беларусь ожидает аналогичного шага от Америки.
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