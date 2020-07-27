Политзаключенного блогера Сергея Тихановского 10 июля третий раз поместили в карцер СИЗО № 1 – за то, что не побрился. Первый раз в карцер Сергея Тихановского поместили 13 июня. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал, что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер.





Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима — якобы Тихановский сидел на подоконнике. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: по словам Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

22 июня Сергей Тихановский подал жалобу на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление департамента об исполнении наказаний по Минску и Минской области. 9 июля суд рассмотрел жалобу и не удовлетворил ее.





Также после выхода из карцера, как стало известно 8 июля адвокату блогера Виктору Мацкевичу, заключенные в его прежней камере отказались с ним находиться, поскольку в СИЗО прошла ложная информация о его якобы так называемом низком социальном статусе. Блогеру было сказано, что он это должен опровергнуть, а именно: чтобы кто-то из преступного мира извне подтвердил, что это не так.





Блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской.





Вместе с Тихановским и еще через несколько дней были задержаны еще 9 человек, которым было предъявлено обвинение в рамках ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Задержанные находятся в СИЗО КГБ. Восемь из них, которым предъявлены обвинения только по арт. 342 УК РБ, признаны политическими заключенными белорусским правозащитным сообществом.

В середине июня на Сергея Тихановского заведено еще одно уголовное дело – по статье 191 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он якобы препятствовал работе ЦИК.





«Единственный выход»

Ситуацию вокруг Сергея Тихановского комментирует представитель учреждения ТаймАкт Олег Михей, который сам отбывал наказание.





- Тихановскому приклеили ярлык низкого социального статуса. В неизвестно кем запущенной информации утверждается, что якобы есть видео, на котором Тихановский развлекается в бане со своим молодым другом. Так покажите видео – и все вопросы снимутся! Видео не показывают, а мульку забросили.





Примерно такая же история случилась и с правозащитником Андреем Бондаренко, когда он был упрятан в колонию в первый раз (позднее был полностью оправдан). Он не шел с администрацией ни на какие контакты: ШИЗО, ШИЗО, голодовки и снова ШИЗО. Администрация решила прикрыть ему рот, дали очередные несколько суток штрафного изолятора и завели в камеру, где сидел еще один осужденный. По всем зековским законам, сиделец с низким статусом должен сам объявить о наличии такового. Бондаренко его не знал, сосед сидел молча. Через несколько минут Бондаренко перевели в нормальную камеру.





Администрация тут же опубличила происшествие. Но «блаткомитет» вины Андрея не усмотрел. Вопрос закрыли. Хата не петушиная, а то, что «петух» сам не спознался, так это его проблемы.





А когда Бондаренко попал в ту же колонию второй раз, один из завхозов вспомнил про тот рамс. И тогда Бондаренко сидел в одиночке, чтобы не оказаться в низком статусе: фактически весь срок до перевода в тюрьму он провел в ШИЗО.





Статус Тихановского уже поставили под сомнение, ни одна «первоходовская» камера принимать его уже не захочет. Или его обязаны принять и сразу загнать под нару, куда он не полезет. Скорее всего, единственный выход у него – сидеть в штрафном изоляторе весь срок в СИЗО, а когда его отправят в зону (если дело дойдет до суда), то не знаю, как там будут убивать этот рамс.





Это единственное, что сейчас можно было сделать, чтобы испортить человеку жизнь в местах лишения свободы. Сергей мужчина большой, оказать на него физическое давление сложно, избивать его с помощью вертухаев также не станут. Я, за время отбытия наказания, в отряде, в локалке видел человек 6-8 с низким статусом, ни один из них не досидел до конца срока, не побывав в психиатрической больнице.





Низкий статус – не критерий применения сексуального насилия. Там практически никто никого не насилует, во всяком случае, 40-50-летние мужчины вряд ли будут интересовать кого-либо как сексуальный объект. Намного страшнее психологическое насилие.





В каких условиях находятся заключенные с низким социальным статусом?





- Никто не здоровается, если что-то им дают, то кладут на пол или на забор. Брать от них ничего нельзя. Едят они в отдельном месте из отдельной посуды.





На строгом режиме условностей меньше. В колонии на «петухах» лежит вся грязная работа, раньше они большую часть дня вообще проводили в туалетах.





Что касается СИЗО-1, то были две специальные камеры, где содержались заключенные с низким социальным статусом. Но если кто в такую «хату» попал хоть на минуту – отмыться невозможно никогда.





Сам Тихановский «первоход» (сидит первый раз), и находится в камере с такими же «первоходами». Если в камеру забросили мульку, что он носитель низкого статуса, в камере сами не знают, что с ним делать, поэтому его тупо под всякими предлогами будут убирать из камеры. А там вопрос такой: если в камеру пробуют забросить «петуха», то надо делать все, чтобы он начал «ломаться» из камеры: могут начаться оскорбления, избиения, его не пускают за стол, не дают ложиться на нару. Поэтому его просто закрывают в ШИЗО. Опять же, у рецидивистов условностей меньше. Найдут чем загрузить изгоя.









Понятно, когда закидывают мульку, никакого документального подтверждения нет и быть не может. Но это забрасывается в камеру посредством какой-то записки, что кто-то где-то слышал.





Помню такой случай. По "делу морозовцев" в камере, в которую меня поместили позднее, сидел директор кладбища. Следствие не могло добиться от него нужных ему показаний. И тогда в камеру к нему забросили записку, что он когда-то сидел в гомельском СИЗО в камере с «петухами». Правда, к нему относительно нормально относились: он просто спал на полу, а не на наре, ел не за столом. Но он не выдержал психологической нагрузки и умер, даже не дождавшись суда – сердце не выдержало.





Не знаю, какую психику надо иметь, чтобы выдержать все это.





Так называемый «петушиный рамс» не убиваемый, но кто-то из авторитетных зеков должен за него подписаться, сказать, что все в порядке. Я смутно представляю, как избирательный штаб ищет авторитета. Тем более, сейчас непонятно, к кому следует обращаться: все белорусские воры объявили войну друг другу. Но зная белорусских зеков, вряд ли кто встанет на защиту, потому что боятся сами: раз ты защищаешь «петуха», значит, сам «петух». А «первоходы» боятся: раз вы приняли в свою хату «петуха», вместе с ним сидели – значит, все вы замазанные. А ехать в тюрьму с сомнительным статусом никто не хочет. Единственный вариант убить рамс – с воли позвонить авторитету и опровергнуть слухи.





Был случай: парня привезли за изнасилование. Девушка заявила, что никаких претензий к нему нет. И действительно, через несколько дней ему предъявили обвинение: оказалось, он просто был свидетелем «подвига» своего товарища. Дальше сидел мужиком.





С какой целью издеваются над Тихановским?





- У Тихановского не выбивают показания, думаю, его решили сломать - и все. Если бы у него выбивали показания, то ему угрожали бы определением низкого статуса, а не делали бы. Даже если бы он сейчас дал какие угодно показания, заставил жену сняться с выборов, этот рамс уже нельзя убить. Милиционеры уже не могут сказать, что они пошутили. Они сделали это, чтобы сломать человеку жизнь в тюрьме.





Получается, что Тихановский сейчас и не «петух», и не мужик, ситуация, пожалуй, еще хуже, чем «петух» - те уже на все махнули рукой и стараются перетерпеть. А он еще не переступил грань: с одно купе с «мужиками» не посадят, а с «петухами» он не пойдет – у конвоя сразу возникает неразрешимый вопрос: что с ним делать?





А самое страшное и странное, что «статус» осужденного в последнее время стал определять не так называемый «блаткомитет», а оперативный отдел. И здесь свой путь в никуда.



