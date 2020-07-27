



"Мы хотим попросить всех неравнодушных, всех, кто верит в Виктора и Эдуарда, выступить их поручителями для изменения меры пресечения", - сказала Колесникова в ходе стрима в понедельник.





Она уточнила, что для этого необходимо заполнить соответствующее заявление и отнести его в Комитет госбезопасности.





Сама Колесникова намерена отнести свое поручительство в КГБ во вторник. "Если вдруг нас будет много – займите, пожалуйста, очередь. Я буду вам очень благодарна", - заметила она.





Как сообщалось, 18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ. Расследование ведет КГБ Беларуси, следствие ранее заявляло, что в банке была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка.





Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Бабарико в пятницу была переквалифицирована одна из статей и предъявлено новое обвинение.





В частности, действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более Br28 млн и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом - председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы.