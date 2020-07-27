Сергея Тихановского оштрафовали за нарушение правил дорожного движения
Блогер Сергей Тихановский, который уже почти два месяца находится за решеткой, наказан штрафом за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает TUT.by.
ГАИ обвинила политзаключенного в том, что он 27 мая в Могилеве якобы вышел на проезжую часть. За это на него был составлен протокол по арт. 18.23 КоАП «Нарушение правил дорожного движения пешеходом и другими участниками дорожного движения».
Рассмотрение дела перенесли в СИЗО на Володарского. По словам адвокатов, Сергея оштрафовали на 3 базовые величины – 81 рубль.
«Будем обжаловать, – уточнила защитник и рассказала, что при рассмотрении дела был Сергей Тихановский, адвокаты и сотрудники ГАИ. – Сергей держится бодро, передал жене слова поддержки».
Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Одна из присутствующих на пикете женщин стала требовать от Сергея Тихановского, чтобы он ответил на ее вопросы, блогер в свою очередь отказывался отвечать и хотел прекратить разговор. Милиция использовала это, как повод для вмешательства, завязалась толкотня. В результате один милиционер упал. Тихановского и еще около 10 человек задержали. На следующий день МВД заявил, что возбуждено уголовное дело. Тихановскому инкриминируют «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст.). 342 УК) и «помеху выборам» (арт. 191 УК). Правозащитники признали его политзаключенным.
С тех пор как Сергей Тихановский был арестован в рамках уголовного дела, его уже дважды наказывали административными арестами сроком на 15 суток каждый.
ИИ/МВ belsat.eu
20:54 27/07/2020
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