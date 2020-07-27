



Валентине Маковской позвонил на домашний телефон волонтер инициативы «Честные люди».





— Меня спросили, ставила ли я подпись за выдвижение Людмилы Барбашевой в качестве члена участковой избирательной комиссии. Такую фамилию я слышала впервые и вообще не понимала, о чем идет речь. Только после того, как мне прислали копию документа, в котором я увидела свое имя и не свою подпись, поняла: ее подделали, — рассказала Валентина.





В списке избирателей, которые якобы выдвигали Людмилу Барбашеву в участковую комиссию по выборам, она встретила имена соседей. Те, с кем ей удалось связаться, тоже не сразу поняли, о чем речь: свои данные они никому не предоставляли и подпись не ставили.





— Они видели свое имя, точный домашний адрес, дату рождения и якобы личную подпись, которая на самом деле им не принадлежала. Люди начали возмущаться. Я сообщила волонтерам, что ни я, ни соседи за Людмилу Барбашеву не подписывались. Оказалось, что есть еще два списка, в котором указаны жители нашего дома. Якобы они тоже ставили подписи за двух других жительниц агрогородка Лесной, хотя те, кого я знала и с кем связывалась, говорили, что этого не делали.





Все три заявления были заполнены если не одним, то очень похожим почерком. В целом около 15 из 30 человек, указанных в списках, сказали, что не ставили свою подпись за выдвижение членов избирательной комиссии, рассказывает Валентина Маковская. Из них семеро подали заявление в милицию: просят провести проверку по факту подделки подписей и законности получения личных данных граждан.





— Очевидно, что у человека, который ставил подписи за нас, есть доступ к нашим данным. В этот раз он использовал их, чтобы выдвинуть себя в члены избирательной комиссии. С таким же успехом он и дальше может делать это в других непорядочных ситуациях. Поэтому мы хотим знать источник распространения данных. Девушка, за которую мы якобы подписались, живет в соседнем доме. Не произошла ли утечка из нашего кооператива? Также беспокоит ситуация подделки подписей. Якобы мы поддерживаем человека, с которым лично я никогда не общалась и с ней не знакома, несмотря на то, что живем рядом. С нами никто не встречался, и наши подписи не получал.





Людмила Барбашева рассказала, что она не в первый раз входит в состав участковой избирательной комиссии — до этого работала на местных и парламентских выборах. А по поводу сбора подписей говорит: «Я собирала подписи, мы сдавали листы в вышестоящую организацию, которая непосредственно курирует данный вопрос. Самого списка или его ксерокопии у меня на руках нет. На сегодняшний момент я даже не помню фамилий, кто был в этом листе».









Дозвониться в течение дня в Минский районный исполнительный комитет TUT.BY не удалось.





Вероника Талан и ее муж Дмитрий тоже живут в поселке Лесном. Заявление в милицию пока не писали, но сделать это собираются. Недавно они обнаружили свои имена в списке избирателей, которые выдвинули Людмилу Дайняк членом участковой комиссии по выборам. Однако, говорит Вероника, никто из их семьи подпись за нее не ставил.





— Мы даже не в курсе, кто это, — говорит девушка.





В заявлении указано, что Людмила Дайняк работает медсестрой в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Почерк в нем похож на тот, что заполнял заявление Людмилы Барбашевой.





— Я была в шоке: подписи не наши. Причем напротив наших с мужем фамилий стояли два практически одинаковых росчерка, поставленных, похоже, одной рукой, но они совершенно не похожи на наши настоящие.





При этом, отмечает Вероника, их домашний адрес, даты рождения и полные имена указаны верно.





Людмила Дайняк также попала в состав восьмого Лесного участка для голосования № 18.





Третье заявление на выдвижение, в котором жители Лесного обнаружили не свои подписи напротив своих имен, подано от сотрудника местного Дома культуры Татьяны Нестерович. В состав избирательной комиссии она вошла. Связаться с ней, как и Людмилой Дайняк, пока не удалось.