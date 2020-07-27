Почему на стендах о выборах везде висит только Лукашенко
Агитационные стенды, на которых должна размещаться информация о выборах, появились во всех беларуских городах. Но часто там висит фото одного только действующего президента или они вовсе пустые.
Kp.by стало известно, появится ли там информацию обо всех остальных кандидатах.
Как ответили в Светлогорском райиспокоме, «размещением агитационных печатных материалов кандидатов в Президенты Республики Беларусь занимаются штабы кандидатов, их доверенные лица». То есть разнообразить стенды фотографиями других кандидатов должны штабы самих кандидатов.
— Везде, где мы видим такие стенды, мы вешаем плакаты, не только в Минске — по всей стране — рассказал Андрей Дмитриев. — Другое дело, сколько времени они там смогут провисеть, пока их не сорвут.
В штабах других кандидатов рассказали, что тоже скоро планируют там разместить информацию — сейчас такие листовки готовятся к печати. Кроме этого ЦИК разместит на этих стендах сводную информацию обо всех кандидатах в президенты. Правда, в Центризбиркоме затруднились назвать дату появления таких листовок на стендах. Документально эта дата нигде не прописана, а расклейка листовок поручена районным комиссиям. Не исключено, что где-то такие плакаты уже появились.
19:56 27/07/2020
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