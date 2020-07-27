+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Почему на стендах о выборах везде висит только Лукашенко

Агитационные стенды, на которых должна размещаться информация о выборах, появились во всех беларуских городах. Но часто там висит фото одного только действующего президента или они вовсе пустые.


Kp.by стало известно, появится ли там информацию обо всех остальных кандидатах.

Как ответили в Светлогорском райиспокоме, «размещением агитационных печатных материалов кандидатов в Президенты Республики Беларусь занимаются штабы кандидатов, их доверенные лица». То есть разнообразить стенды фотографиями других кандидатов должны штабы самих кандидатов. 

— Везде, где мы видим такие стенды, мы вешаем плакаты, не только в Минске — по всей стране — рассказал Андрей Дмитриев. — Другое дело, сколько времени они там смогут провисеть, пока их не сорвут.

В штабах других кандидатов рассказали, что тоже скоро планируют там разместить информацию — сейчас такие листовки готовятся к печати. Кроме этого ЦИК разместит на этих стендах сводную информацию обо всех кандидатах в президенты. Правда, в Центризбиркоме затруднились назвать дату появления таких листовок на стендах. Документально эта дата нигде не прописана, а расклейка листовок поручена районным комиссиям. Не исключено, что где-то такие плакаты уже появились.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЕРМОШИНА ДОЛЖНА УСЛЫШАТЬ ЭТУ ПЕСНЮ
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]