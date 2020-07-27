В Минске снова задержали анархиста Дмитрия Полиенко





25 июля Полиенко вышел на свободу после 15 суток ареста. Тогда его задержали в здании суда, передает "Еврорадио".





Его жена Анастасия в комментарии Еврорадио рассказала, что на этот раз парня задержали в РУВД, куда он обязан ходить отмечаться:





"У Димы по понедельникам отметка в РОВД. У него висели по выходу ещё 15 суток. Вот он пошёл на отметку, и его там задержали. Он позвонил отцу, сообщил что на 15 суток. Просил забрать вещи его. Он пошёл собранный сразу, был готов что закроют. Но видимо вещи не дали взять".





Полиенко до сих пор отбывает наказание по уголовному делу. В 2019 году его осудили по обвинению в "особо злостном хулиганстве" на три года лишения свободы без направления в исправительное учреждение.



