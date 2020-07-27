За 100 дней до выборов президента США социологические опросы показывают преимущество потенциального кандидата от Демократической партии Джо Байдена над действующим главой государства Дональдом Трампом, которые пытается остаться в Белом доме на второй срок.





Новый опрос от AP и NORC показал, что Байден опережает Трампа в президентской гонке на 12 процентов – 46% против 34%.





Свежий опрос от CBS News и YouGov говорит, что Байден лидирует на 10 процентов – 51% против 41%.





Отметим, что средние результаты опросов показывают отставание Трампа в среднем на 8,5 процента. Оценка FiveThirtyEight показывает преимущество Байдена в 8%, RealClearPolitics говорит о 9,1% и The Economist оценивает отставание Трампа в 8,4%.





Журнал The Economist уверенно прогнозирует победу Байдена как в общенациональном голосовании, так и среди коллегии выборщиков. Байдену отдают 9 из 10, или 89%, на победу в коллегии выборщиков и более чем 19 из 20, или же 98%, на победу во всеобщем голосовании.









Байден значительно опережает Трампа среди небелых избирателей, а женщины и молодежь на пути к тому, что с еще большим преимуществом, чем Хиллари Клинтон, выбрать Байдена.





Но бывший вице-президент также сравнялся с Трампом среди избирателей мужского пола, белых и людей среднего и старшего возраста. Четыре года назад эти электоральные группы стали основой победы Трампа на выборах президента США.





Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена.





Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.