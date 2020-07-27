Невзоров: Во всей этой истории мне жалко только Колю

"В Беларуси повышается градус надежд и безнадеги. Но сперва об обстановочке. Глава ЦИК Беларуси призвала членов ЦИК досидеть время до выборов в норах и дуплах, закопавшись, отключив проклятый интернет, а еще лучше ослепиться и пробить себе барабанные перепонки, чтобы ничего не видеть и ничего не слышать, что про них пишут и говорят.





Лукашенко уже взвывает к армии, объясняя, что его проигрыш – это и есть тот самый страшный майдан. И что надо делать в общем понятно: все бюллетени должны быть расстреляны.





Причем уж что только не приходит в голову Григорьевича с перепугу. Он даже обмолвился про пригожинскую ЧВК (частную военную компанию). Пригожин будет сильно удивлен. Оказывается, часть ЧВК уже переброшена из Сирии в Беларусь.





Но по-настоящему во всей этой истории мне жалко Колю Лукашенко. Знаете, что с недавних пор, увлекшись игрой в белорусскую великую династию Лукашенок, Григорьевич повсюду таскает парня с собой, и периодически мы видим и лицо, и глаза мальчишки, который все понимает и которому мучительно стыдно и больно.





И это заметно. Его возраст обязывает его даже и невольно острее прочитывать современность и изменение настроений и безнадежность мерзкой папиной суеты.





Ведь любые выборы – это пусть и извращенная, но все-таки форма объяснения в любви. Выдавливать из народа удушением, выбивать дубинами такое признание в любви к себе – это худшая форма досуга для отчаявшегося тирана.





Худшая – потому что обрекает тирана выглядеть жалко, а жалкий тиран – это уже совсем антисанитарное зрелище. Особенно для его сына", - сказал Невзоров.











