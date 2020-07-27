По закону выборы президента назначаются парламентом, а не президентом. Юрист и политолог Юрий Чаусов в комментарии TUT.BY рассказал, как Тихановская сможет провести в стране новые выборы.





Светлана Тихановская в своих выступлениях и опубликованной программе говорит, что новые президентские выборы пройдут в течение полугода после 9 августа.





В Избирательном кодексе есть два важных момента: во-первых, выборы президента назначаются парламентом, а не президентом, во-вторых, если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.





Тихановская также подчеркивает, что в переходный период до проведения новых выборов страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон. То есть новые выборы, возможно, будут назначать те же депутаты и сенаторы, что работают в парламенте сейчас.





А вот дата новых выборов зависит от того, когда президент Светлана Тихановская уйдет в отставку. Но до этого на должности президента Тихановская планирует еще отпустить политзаключенных, назначить референдум по возвращению Конституции 1994 года, изменить избирательное законодательство.





— После победы на выборах Тихановская планирует своим указом внести изменения в избирательное законодательство: изменить условия проведения выборов, обеспечить большую прозрачность избирательного процесса, транспарентность.





После этого президентом Тихановской назначается референдум по возвращению Конституции 1994 года, она уходит в отставку и парламент назначает новые президентские выборы. Как я понимаю, референдум по Конституции и выборы президента будут проходить одновременно, — говорит Юрий Чаусов.





— То есть получается, что Тихановской придется воспользоваться инструментом из арсенала «царских полномочий»: издать президентский указ, который стоит выше законов?





— Да, она собирается воспользоваться этими "царскими полномочиями", о которых говорил Лукашенко (в интервью газете «Советская Белоруссия», 31 августа 1994 года Александр Лукашенко заявил: «Конечно, я не буду просить дополнительных полномочий у Верховного Совета, наша Конституция и так предоставляет президенту царские полномочия». — Прим.TUT.BY), чтобы изменить саму эту систему "царских полномочий".





Тихановская использует это оружие, чтобы победить последствия того, как этим оружием пользовался Лукашенко. Но назначение президентских выборов по Конституции — компетенция парламента, и изменить это указом даже в существующей системе президент не может. Как я вижу конструкцию Тихановской: референдум назначается президентом, президент уходит в отставку, новые президентские выборы назначаются парламентом.





По мнению Чаусова, сегодня в Беларуси выстроена система суперпрезидентской республики, когда президент может практически все. Поэтому, если в Беларуси будет новый президент, о событиях, которые приведут его к власти, будут говорить как о революции, даже если это произойдет без вооруженных столкновений.





— Сегодня, даже если президент нарушает конституционные нормы, нет системы check-and-balance — сдержек и противовесов. И поэтому Александр Григорьевич сам время от времени очень удивляется, как это он не может что-то сделать. В Бресте недавно он удивился, что не может назначить местный референдум: этот вопрос находится в компетенции местных властей.





В такой ситуации, если президентом становится госпожа Тихановская, то у нее будет революционная легитимность, а у ее указов — революционное значение. Вообще, если Тихановская осуществит эту революцию, у меня будут большие сомнения, что кто-либо, кроме нее, на новых выборах, которые она хочет назначить, сможет победить. Это будут повторные выборы Тихановской, что бы она сейчас ни заявляла.





— Вы не допускаете вариант, что Тихановская вообще не будет участвовать в новых выборах?





— Сейчас она, конечно, говорит, что удалится из этого процесса. Но процесс долговременный, и из-за тех шагов, которые приведут Тихановскую к должности президента, структура сил вокруг нее изменится таким образом, что ей придется остаться, чтобы реализовать то, что она обещает.





Я понимаю, что сейчас это вопросы, которые ей самой невыгодно поднимать, я понимаю, что ее реплика «я уйду» — наиболее правильный ответ в ситуации, когда из гонки убирают кандидатов одного за другим. Но если ситуация сложится так, как она говорит ("я становлюсь президентом и назначаю новые выборы"), ей придется нести ответственность за то, что будет после этих новых выборов. Такова политическая реальность, — считает Чаусов.







