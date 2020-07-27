Пинчане о Тихановской: наш светлый луч в этом тёмном царстве

Тысячи пинчан пришли в воскресенье в городской парк, чтобы поддержать кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, которая включилась в борьбу президентский пост вместо своего мужа Сергея Тихановского, оказавшего в следственном изоляторе в результате гнусной провокации в Гродно 29 мая.





Пинчане требовали свободу для всех политзаключённых, призывали друг друга перестать бояться, дружно исполняли песню «Муры», ставшую гимном протестного движения и надеждой на перемены в стране.









Многолюдный митинг в поддержку Светланы Тихановской прошел в Пинске накануне.





Сама Тихановская в этот момент была в Гомеле, а ее программу в Пинске представили члены команды.