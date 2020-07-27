Ермошина рассказала, как ее наблюдатели будут работать на участках
ЦИК дополнительно объяснил, как будут работать наблюдатели на выборах
Аналитики кампании "Правозащитники за свободные выборы" считают, что обнародованные рекомендации ЦИК по ограничению количества наблюдателей на участках для голосования делают избирательный процесс закрытым для независимого наблюдения и нарушают один из основных принципов проведения демократических выборов – гласность при проведении выборов.
Что конкретно предлагает ЦИК?
Участковая избирательная комиссия составляет два графики присутствия наблюдателей на участках для голосования: для периода досрочного голосования и непосредственно для дня выборов.
В графике для досрочного голосования каждый из дней голосования (4 – 8 августа 2020 г.) делится на два периода:
с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
День выборов 9 августа 2020 г. делится на периоды:
с 8.00 до 15.00 и с 15.00 до окончания подсчета голосов.
В указанные графики вносятся сведения, полученные путем опроса по телефону наблюдателей о дате и периоде осуществления ими своих функций. Опрос проводится исходя из очередности аккредитации наблюдателей в участковой комиссии.
С учетом этого при составлении графика на период досрочного голосования трем первым в списке аккредитованных наблюдателей предоставляется возможность выбрать дату и период (даты и периоды) осуществления наблюдения, оставшиеся даты и периоды предлагаются следующим наблюдателям.
Аналогичным способом составляется график на 9 августа 2020 г., принимая во внимание возможность присутствия не трех, а пяти наблюдателей.
Данный порядок применяется только на тех участках для голосования, где количество аккредитованных наблюдателей превышает квоты, установленные Центральной комиссией.
Напомним, 22 июля ЦИК утвердила постановление № 115”О внесении изменений в постановление ЦИК от 8 мая 2020 г. № 15". Согласно данному постановлению в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции были введены ограничения по количеству наблюдателей на участках для голосования и в территориальных избирательных комиссиях при приеме протоколов из УИК.
Указанное требование не распространяется на иностранных (международных) наблюдателей, депутатов Палаты представителей Национального собрания и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, а также доверенных лиц, имеющих право присутствовать на любом участке для голосования по одному на каждом.
Также эти ограничения не затронули представителей СМИ.
13:45 27/07/2020
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