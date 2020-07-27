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На митинге Тихановской в Гомеле работали провокаторы. Что о них известно

Вчера в Гомеле в 20.00 начался митинг в поддержку Светланы Тихановской.
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Провокатор, который пришел с мегафоном в рюкзаке. Фото Надежды Бужан
Но стоило кандидату в президенты поприветствовать гомельчан, как из толпы тут же донесся крик в мегафон: «Ответь, почему с обмана начинаешь? Почему скрыла доходы?»

К мужчине тут же подошли охранники и предотвратили провокацию. Несмотря на то, что технику забирать не стали, его криков в тот вечер больше не было слышно.

«Нашей Ниве» удалось идентифицировать провокатора. Им оказался замдиректора по идеологии одного из гомельских предприятий. В прошлом году на парламентских выборах он был зампредседателя избирательной комиссии. Вечером, когда митинг уже был завершен, журналисты пытались до него дозвониться, но телефон был отключен.

Еще одна провокация случилась в конце митинга. Молодая девушка пробралась к сцене, выхватила из рюкзака мегафон и стала кричать: «Люди, кому вы верите? Здесь не кого голосовать!» Так как гомельчане были настроены очень враждебно по отношению к девушке, служба безопасности окружила ее в кольцо, тем самым защитив от людей. После этого она сбежала. Девушка также успела засветиться в кадре.
Источник: gomel.today
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