Шила в мешке не утаишь: среди доверенных лиц Канопацкой - провластный политолог
Одним из доверенных лиц Анны Канопацкой на выборах-2020 стал политолог Павел Потапейко.
Такой вывод делает Наша ніва, обратив внимание на снимок с совещания в штабе, опубликованный Канопацкой в соцсетях. Слева на нем бывший заместитель председателя БНФ Игорь Ляльков (в 2015 он работал в штабе Татьяны Короткевич), а справа тот самый Павел Потапейко.
Ранее, по данным издания, Потапейко постоянно появлялся в эфире государственных телеканалов и на страницах государственных газет как пролукашенковский политолог.
При этом Потапейко также автор и эксперт российских «интеграционных» ресурсов «Спутник», «Союзный нарратив», «Евразия. Эксперт», «Имхоклаб».
Комментировать ситуацию корреспонденту «Нашей Нивы» Павел Потапейко отказался.
Напомним, что многие эксперты считают кандидата в президенты Анну Канопацкую спойлером Александра Лукашенко.
Недавно она заявила, что единственным соперником на этих выборах считает действующего главу государства и ни при каких обстоятельствах не снимется с выборов.
"Белорусский партизан"
11:10 27/07/2020
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