



― Если Лукашенко остается у власти, то в течение короткого периода ― я так понимаю, года ― Беларусь либо официально, юридически, либо де-факто, но в любом случае утрачивает свой суверенитет, ― такое мнение Виктория Василевич высказала в программе Примус.





Единственный шанс изменить положение ― это новый президент, новая система управления, новая экономическая политика, считает эксперт.





― Достаточно возможностей привлечь в Беларусь образованные умы профессионалов. ...Столько терпения ...столько любви в этой стране мы увидели, когда началась предвыборная кампания. Я думаю, что это ресурс вполне может быть востребован, и тогда наша страна вырулит.





Виктория Василевич также прокомментировала заявление главы государства о том, как жила Беларусь после распада СССР.





"Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше" - заявил недавно Лукашенко.





― Этот человек не лжет когда говорит эти признания. Он так жил. Из такой жизни он пришел в парламент Беларуси. Это абсолютно личная проекция, притом, что этот человек рулил совхозом «Городец», который производил огромное количество сельхозпродукции.





...Колея в Рыжковичах была такой высоты, что грузовые автомобили отказывались туда въезжать. Грязь была непролазная. И это главная улица в Рыжковичах, которыми тогда руководил председатель совхоза Лукашенко.





Он рассказывает о своем быте, о своем совершенно нищем существовании. И оно привело к тому, что вот так он видит сейчас всю страну.









Виктория Василевич напомнила, как несколько лет назад глава государства на вопрос, какое вы видите идеальное будущее Беларуси, ответил: «В нашей Беларуси, идеального будущего никогда не будет».





― То есть он не видел даже помытых коров как идеальное будущее. Человек, который смотрит вперед, но видит только тени прошлого. И это расхлебывает сейчас вся страна, и этого нельзя допустить впредь.





Аналитик полагает: все, что Лукашенко говорит об утрате молодежи и о жизни в нищете и убожестве, ― все это взгляд в его собственное прошлое.





― И никакое его окружение, и никакие его консультанты и помощники не дают ему подсветку хотя бы на день-два или на месяц вперед. Он не смотрит туда.





...Он завешен сетками, которые имитируют радость, счастье. 76% поддержки, которые нарисовало ему ОАЦ в справке, ― разве это не ложь? Это образчик той лжи, которой обвешан президент.





Война рейтингов: как власти убеждают в популярности Лукашенко





Виктория Василевич проводит параллель со сказкой «Голый король».













― Позор голого короля, окруженного свитой, неисчерпаем, глубок и непоправим. Именно так я и вижу перспективы развития президента.





Обманутого, не обладающего никакой информацией, на основе которой можно было бы сделать здравые выводы и какие-то управленческие решения.





Я никого не обвиняю в этом, потому что каков запрос ― таков ответ. Что запрашивает президент, то он и получает.





Поэтому я вижу совершенно ничтожные перспективы развития нашей страны при том, что эта власть останется у руля, со всем вот этим актерством, лебезением, фальшью и очковтирательством, ― отмечает аналитик.





В сказке крах потерпела свита короля, а для нашей страны этой свитой и всем этим сообществом, которое может потерпеть крушение, является все наше государство, заключает Виктория Василевич.