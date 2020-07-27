Что сломало план властей? Какие силы стоят за Светланой Тихановской? По какому сценарию может пойти президентская кампания?





Валерий Костка. На вопросы Беларускай праўды ответил бывший подполковник КГБ





- Коронавирусная президентская кампания проходит под знаком все против Лукашенко и его вертикали. Какие силы задействованы в кампании?





- Моя позиция по поводу двух сценариев этой политической кампании не изменилась. Наоборот, получила свое подтверждение. Планы Минска нарушены планами Кремля. Причем планы Кремля не были известны заранее Минску, что заставляло А.Лукашенко нервничать и в эмоциональном состоянии принимать непродуманные и стихийные решения, совершать «аварийные» ошибки.





Главной политической силой в нынешней политической кампании, противостоящей А.Лукашенко, является НАРОД. 26 лет непрерывного насилия, несправедливости и хронически невыполняемых обещаний о «светлом будущем», разбудили прозомбированное пропагандой сознание народа. Народ, как первоисточник власти, не желает продлевать контракт «менеджеру». «Менеджер» не желает освободить «насиженное кресло». Налицо политический кризис, конфликт между народом и «слугой народа».





При диктатуре нет выборов, нет оппозиции, она уничтожена. Субъектами политической борьбы являются народ и диктатор. Когда создается такая ситуация, это означает начало падения диктатуры, потому что власть всегда принадлежит НАРОДУ де-юре. Де-факто, власть может узурпироваться диктатором и силой удерживаться, пока народ не осознает, что власть у него украли.





Это суть происходящего. По форме, ситуацией кризиса стараются воспользоваться заинтересованные внутренние или внешние силы и предложить себя в качестве лидеров протеста, чтобы затем получить власть от народа. Их истинные цели, как правило, маскируются под красивые лозунги и обещания.





В политике всегда надо помнить слова Иисуса Христа: «Многие придут под именем моим. По делам их узнаете». Не слова, а дела раскрывают истинные цели политика, да и любого человека.





- Зенон Пазняк нерегистрацию Виктора Бабарико и Валерия Цепкало характеризует так: «Газпромовская афера забуксовала». Действительно ли Бабарико и Цепкало являются пророссийскими претендентами?





- Термин пророссийский не совсем корректен. Россия большая и многогранная, российский народ также отстранен от управления страной, у которого есть свой диктатор. Более корректно оворить прокремлевский. У меня есть основания полагать, что не только В.Бабарико, В.Цепкало, но и С.Тихановский работают по одному, прокремлевскому, сценарию. Еще более усилило мои предположения «жэсточайшая» реакция на их участие в «выборах» со стороны А.Лукашенко. Те кандидаты, которые участвуют в «выборах» на подпевках и подтанцовках, чувствуют себя комфортно.





«Газпромовская афера забуксовала» – возможно. Версия имеет право на существование. Однако, судя по эффективности, креативности, организованности и IT – технологиям, за всей этой «газпромовской аферой» стоит не просто профессиональная, а суперпрофессиональная команда технологов. Поэтому реакцию А.Лукашенко на эту тройку они должны были просчитать и подготовить такую замену, которая на регистрации не вызывала бы никакого опасения для режима. Цель банальная – под народный протест дать своего кандидата. Цель достигнута.





- Какая роль отводится Светлане Тихановской? Не просчитались ли власти, зарегистрировав ее кандидатом в президенты?





- Безусловно, власть просчиталась. И «поезд» ушел. Свою роль, или задачи, Светлана озвучила. Стать президентом, освободить заключенных и провести в течение полугода новые, демократические президентские выборы. Если все пойдет по сценарию, могу назвать фамилию третьего президента Республики Беларусь. Им станет триумфально В.Бабарико. Таким образом, «газпромовская афера» трансформируется в «газпромовскую эйфорию».





Перед беларуским народом стоит две неразрешенные задачи. Внутренняя и внешняя. Внутренняя – вернуть политическую структуру власти в конституционное поле, это значит ликвидировать диктаторский, антиконституционный режим, заменив его народовластием. Эта задача народа совпадает с задачами С.Тихановской, поэтому Светлана имеет такую мощную поддержку на первом этапе.





Внешняя задача – вывести Беларусь из под внешнего управления Кремля и установить между Россией и Беларусью, как суверенными и независимыми государствами, международные отношения на принципах равноправия, взаимовыгодности, добрососедства и не вмешательства во внутренние дела друг друга.





Для решения этой задачи народу Беларуси нужен национальный президент, который не зависел бы ни от кого, кроме своего народа и выполнял только его волю, отстаивал его интересы.





Для этого необходимо изменить многое в законодательстве. И о выборах, и о СМИ, и о политических партиях и общественных объединениях, и о судебной системе, включая Конституционный суд и т.д. Чтобы все это сделать, необходимо провести парламентские выборы. Новый Конституционный суд должен рассмотреть результаты всех сфальсифицированных референдумов и признать результаты ничтожными.





Вернуться к Конституции 1994 года и внести в нее изменения, ограничив власть президента, а декларируемые нормы Конституции закрепить гарантиями и ответственностью за их нарушения.

Необходимо дать возможность выйти из «комы» и подполья политическим партиям, тем самым создать в стране новую конкурирующую политическую среду.





Так что с выборами президента торопиться не надо. Выбор следующего президента необходимо проводить не на эмоциях, а осознано и взвешено.





Когда кипят эмоции – разум спит.





- Три штаба объединились, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова действуют как единое целое. Почему выбрана именно такая стратегия действий?





– Думаю, что так прописано по сценарию, вот и объединились. Это одна команда. А стратегия нацелена на победу. Повторюсь, но технологи – профессионалы.





-Кандидат в президенты Светлана Тихановская сосредоточила вокруг себя значительную часть протестного электората. Снимут ли власти ее с президентской кампании до начала голосования?





- Думаю, сценарий предусматривает разные варианты. Ситуация для А.Лукашенко не просто, выражаясь шахматной терминологией, – цугцванг, а цугцванг в цейтноте. Снимут Светлану – А.Лукашенко продемонстрирует свой страх перед хрупкой беларуской женщиной, тем более, не политиком. Да и развитие ситуации зависит от массы протестного электората. Любые неуклюжие действия режима только будут приумножать эту массу.





- Какие варианты действий остались у режима, если главная цель президентской кампании – оставить Лукашенко во власти любой ценой?





- Единственным разумным и законным вариантом в данной ситуации остается только один – провести «выборы» честно и прозрачно. Это снимет все негативные последствия, успокоит общество, причем независимо от результатов голосования. Это утопично, но это единственный вариант и этого желают все – и народ, и силовики, и члены избирательных комиссий, и чиновники. Все. За беззаконие никто не хочет отвечать по уголовным статьям. При диктатуре смена власти зависит от критической массы протестного электората. Это может произойти и до «выборов», и во время «выборов», и после их.





- В народе царит эйфория: люди, как и в 2010 году, надеются на перемены. Чем похожи и чем отличаются президентские кампании 2010 и 2020 годов?





- Похожи тем, что при диктатуре как не было, так и нет выборов, надежды народа на перемены как были, так и остались. Кремль как участвовал, так и участвует в наших выборах.





Отличаются в радикальном изменении соотношения противостоящих политических сил. Протестные настроения значительно увеличились, рейтинг А.Лукашенко рекордно упал. В 2010 году А.Лукашенко чувствовал себя уверенно и позволял «оппозиции» шалости до «выборов», после «выборов» за эти шалости мстил. В 2020 году появился страх и репрессии оппонентов, журналистов и активистов начались уже на стадии регистрации инициативных групп. Заметной стала неуверенность среди силовиков и чиновников. Два главных инструмента удержания диктаторских режимов – ложь и страх значительно утратили свою эффективность.





Диктатура – неэффективная и очень дорогая форма государственного управления. Механизм самоликвидации диктатур заложен в самой антинародной сути ее существования.







