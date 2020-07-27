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Впечатляет: митинг в поддержку Тихановской в Гомеле с высоты птичьего полета

В воскресенье в Гомеле прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По наблюдениям присутствующих, собралось не менее 10 000 человек. 

Кандидат в президенты напомнила о своей программе, главные пункты которой — освободить политзаключенных и провести честные справедливые выборы.  

Смотрите, как выглядел этот митинг с высоты птичьего полета.
Источник: gomel.today
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