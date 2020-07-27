По наблюдениям присутствующих, собралось не менее 10 000 человек.





Кандидат в президенты напомнила о своей программе, главные пункты которой — освободить политзаключенных и провести честные справедливые выборы.





Смотрите, как выглядел этот митинг с высоты птичьего полета.







