Впечатляет: митинг в поддержку Тихановской в Гомеле с высоты птичьего полета
В воскресенье в Гомеле прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.
По наблюдениям присутствующих, собралось не менее 10 000 человек.
Кандидат в президенты напомнила о своей программе, главные пункты которой — освободить политзаключенных и провести честные справедливые выборы.
Смотрите, как выглядел этот митинг с высоты птичьего полета.
Источник: gomel.today
10:23 27/07/2020
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