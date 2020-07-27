В Беларуси 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете
27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.
25 августа Декларация получила статус основного закона – Беларусь юридически закрепила статус независимого государства.
До 1996 года в Беларуси День независимости отмечали имеенно 27 июля. В этом году этот праздник отмечался бы на официальном уровне 30-ый раз. Но после прихода к власти Александра Лукашенко во время референдума в 1996 году приняли решение о переносе Дня езависимости с 27 июля на третье.
27 ліпеня 1992 г. Дэманстрацыя на Дзень незалежнасці ў Мінску. Фота з кнігі С. Навумчыка «Сем гадоў адраджэння»
СК/НЕ belsat.eu
09:38 27/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение