25 августа Декларация получила статус основного закона – Беларусь юридически закрепила статус независимого государства.

До 1996 года в Беларуси День независимости отмечали имеенно 27 июля. В этом году этот праздник отмечался бы на официальном уровне 30-ый раз. Но после прихода к власти Александра Лукашенко во время референдума в 1996 году приняли решение о переносе Дня езависимости с 27 июля на третье.







