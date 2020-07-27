Один из могилевчан на условиях анонимности рассказал MSPRING.ONLINE , что попросил проверить Генеральную прокуратуру странную ситуацию, связанную с действующим президентом Республики Беларусь.





Дело в том, что после регистрации инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты лишь из выдвиженцев не открыл избирательный фонд. Действующий президент Александр Лукашенко формально продвигал свою кампанию без средств.





По состоянию на 24 июня, все, кроме Лукашенко, избирательные счета имели. Например, у Бабарико к концу этапа сдачи подписей было больше 155 тысяч рублей, у Цепкало – почти 55 тысяч, у Тихановской – чуть менее 7 тысяч.





Стоит отметить, что претенденты на президентство могут использовать деньги на свою кампанию только с этих самых избирательных фондов – в том числе на пикеты по сбору подписей, встречи с гражданами и даже на условную распечатку материалов.





Могилевчанин попросил проверить Генеральную прокуратуру, на какие же деньги Лукашенко проводил свое выдвижение в кандидаты в президенты.





— По информации ЦИК, Лукашенко не пользовался избирательным фондом, хотя в его поддержку проводились пикеты, ставились палатки и собирались голоса, использовалась. Избирательный кодекс Республики Беларусь запрещает использовать деньги не из избирательного фонда. Я попросил разъяснить, какой же тогда был источник финансирования у Александра Григорьевича. В случае нарушения закона, я просил принять необходимые меры – вплоть до отмены его регистрации кандидатом в президенты, — рассказал автор обращения.





Генеральная прокуратура в ответ сообщила могилевчанину, что не будет рассматривать его обращение.





«Не приводится конкретных фактов нарушения законодательства, а содержащиеся в нём доводы носят характер предположений и ничем объективным не подтверждены», — кратко отреагировала сотрудница Генпрокуратуры Марина Попова.



