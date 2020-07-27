+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Генеральная прокуратура отказалась выяснить, откуда у Лукашенко были деньги на выдвижение кандидатом

Согласно официальной информации с сайта ЦИК, до регистрации кандидатом в президенты, у Александра Лукашенко вообще не было никакого счета для своей кампании. При этом проходили пикеты и встречи с гражданами. Откуда деньги?

Один из могилевчан на условиях анонимности рассказал MSPRING.ONLINE, что попросил проверить Генеральную прокуратуру странную ситуацию, связанную с действующим президентом Республики Беларусь.

Дело в том, что после регистрации инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты лишь из выдвиженцев не открыл избирательный фонд. Действующий президент Александр Лукашенко формально продвигал свою кампанию без средств.

По состоянию на 24 июня, все, кроме Лукашенко, избирательные счета имели. Например, у Бабарико к концу этапа сдачи подписей было больше 155 тысяч рублей, у Цепкало – почти 55 тысяч, у Тихановской – чуть менее 7 тысяч.

Стоит отметить, что претенденты на президентство могут использовать деньги на свою кампанию только с этих самых избирательных фондов – в том числе на пикеты по сбору подписей, встречи с гражданами и даже на условную распечатку материалов.

Могилевчанин попросил проверить Генеральную прокуратуру, на какие же деньги Лукашенко проводил свое выдвижение в кандидаты в президенты.

— По информации ЦИК, Лукашенко не пользовался избирательным фондом, хотя в его поддержку проводились пикеты, ставились палатки и собирались голоса, использовалась. Избирательный кодекс Республики Беларусь запрещает использовать деньги не из избирательного фонда. Я попросил разъяснить, какой же тогда был источник финансирования у Александра Григорьевича. В случае нарушения закона, я просил принять необходимые меры – вплоть до отмены его регистрации кандидатом в президенты, — рассказал автор обращения.

Генеральная прокуратура в ответ сообщила могилевчанину, что не будет рассматривать его обращение.

«Не приводится конкретных фактов нарушения законодательства, а содержащиеся в нём доводы носят характер предположений и ничем объективным не подтверждены», — кратко отреагировала сотрудница Генпрокуратуры Марина Попова.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ: НЕ помогайте...
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]