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Эксперт о проблемах Лукашенко: «Люди устали бояться»

В выборах них участвует бессменный с момента распада советской империи лидер этой страны Александр Лукашенко, под контролем которого находятся все ветви власти, пишет replyua.net

Тем не менее, по словам главы белорусского движения «За свободу» Юрия Губаревича, с приближением даты голосования среди белорусов наблюдается рост протестных настроений. «Белорусская власть контролирует и судебную систему, и правоохранительную систему. В любой момент любого человека могут обвинить неясно в чем и кинуть за решетку», - отметил активист.

Тем не менее, продолжил Губаревич, в Беларуси общество на сегодняшний день сильно изменилось по сравнению с предыдущими президентскими кампаниями.


«Людям уже надоело бояться, люди не доверяют действующему президенту. Я считаю, что во многом это обусловлено его поведением во время эпидемии коронавируса, когда вместо того, чтобы принимать действенные меры, мы слышали просто юмор какой-то относительно того, как нужно лечиться. Люди готовы к действиям, выходить на улицы и даже принимать участие в несанкционированных митингах», - заявил политик.
Источник фото: РИА Новости
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