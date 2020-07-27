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Дмитрий Полиенко на свободе: Многие милиционеры к нам относятся с сочувствием и симпатией

25 июля активист анархистского движения Дмитрий Полиенко неожиданно вышел из минского изолятора временного содержания на переулке Окрестина. У заключенного еще остались недосиженные 30 суток. Об этом сообщает "Новы час".

Дмитрий Полиенко на свободе: Многие милиционеры к нам относятся с сочувствием и симпатией
О том, что Дмитрий Полиенко выйдет на свободу 25 июля, его жене Насте за два дня до этого сообщил дежурный ИВС. Наста Полиенко с самого утра дежурила возле изолятора, хотя до конца не верила в то, что мужа освободят. Но он действительно вышел на свободу после 17 суток заключения, 15 из которых отсидел по приговору 8 июля за призывы к участию во флешмобе солидарности, еще двое — по уголовному делу за оскорбление милиционера.

Для самого Дмитрия освобождение также стало неожиданным.

— Я сам удивился, почему меня сейчас отпустили, потому что у меня еще висят 15 суток за нарушение домашней "химии" и протокол за якобы неповиновение милиционерам на моем суде 8-го июля, всего 30 суток, — рассказал Дмитрий Полиенко. — А выпустили потому, что решили перед 9 августа еще посадить.

По словам активиста, в рамках уголовного дела, возбужденного за публикацию в соцсетях после грубого задержания журналистов в Ганцевичах, его опрашивали, в частности, о связях с Телеграмм-каналами NEXTA и «Баста!», но он отказался что-то говорить без адвоката.

Дмитрий провел шесть дней на сухой голодовке, также шесть дней отбывал в карцере. За что — неизвестно. По словам узника, условия содержания в изоляторе сейчас — самые жесткие за все время, хотя до этого он неоднократно попадал на Окрестина.

— Условия просто ужасные, такое впервые. Ни матрасов, ни прогулок, ни душа — ничего нет. И постоянно карцер, карцер, карцер. А когда я был в камере, рассчитанной на двух человек, нас там было четверо. И люди там всегда были асоциальные: бездомные, со вшами.

Дмитрий Полиенко рассказал, что сидел рядом с Павлом Северинцем, который был в соседней камере.

— Я передал ему послание от родственников, у меня была пресса. Администрация относится к политическим не очень хорошо, а сотрудники — нормально. Через милиционеров мы с ним передавали друг другу разные вещи, продукты — а это запрещено. Многие из них к нам относятся с сочувствием и симпатией.

По словам Дмитрия Полиенко, узникам запрещено было передавать прессу, ручки, конверты, сигареты, станки для бритья, но благодаря сотрудникам ИВС у него все это было.

— Это еще раз вдохновило меня на борьбу с этой безобразной властью, я надеюсь на изменения, все зависит от каждого из нас, — подытоживает активист и добавляет, что не сомневается в том, что перед выборами его снова арестуют.
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