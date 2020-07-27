Канопацкая еще выступит: кандидат в президенты решила создать партию

Кандидат в президенты Анна Канопацкая написала в своем facebook , что планирует создать партию и не планирует проводить пикеты на улицах.





“Это то, над чем я сейчас плотно работаю, используя все высвободившееся из-за отказа от поездок по регионам время. Первые заявления сделаю вечером 28 июля, во время выступления на телеканале «Беларусь 1», — сообщила Анна Канопацкая.





Что касается агитационных пикетов, то кандидат в президенты и ее штаб считают их небезопасными.









В интервью телеканалу “Настоящее время” экс-депутат и кандидат в президенты Анна Канопацкая заявила, что ей каким-то образом удалось замерить свой уровень поддержки белорусами.



