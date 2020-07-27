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Канопацкая еще выступит: кандидат в президенты решила создать партию

Про партию кандидат в президенты подробности не сообщила, но пообещала это сделать на ТВ.

Кандидат в президенты Анна Канопацкая написала в своем facebook, что планирует создать партию и не планирует проводить пикеты на улицах.

“Это то, над чем я сейчас плотно работаю, используя все высвободившееся из-за отказа от поездок по регионам время. Первые заявления сделаю вечером 28 июля, во время выступления на телеканале «Беларусь 1», — сообщила Анна Канопацкая.

Что касается агитационных пикетов, то кандидат в президенты и ее штаб считают их небезопасными.

фото facebook.com

В интервью телеканалу “Настоящее время” экс-депутат и кандидат в президенты Анна Канопацкая заявила, что ей каким-то образом удалось замерить свой уровень поддержки белорусами.
"Белорусский партизан"
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