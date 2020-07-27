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Рекорд "трио": около 10 тысяч на митинге в родном городе Тихановского

Во время прошедшего вчера митинга в Гомеле, Светлана Тихановская с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой собрали около 10 тысяч человек.

Пока это самое массовое мероприятие, проведенное альтернативными кандидатами в президенты. Ранее самые массовые пикеты были проведены также Светланой Тихановской с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой в Минске и Бобруйске. В каждом из этих мероприятий приняло участие около 6 тысяч человек. Около 4 тысяч собрал Могилев. Примерно 2 тысячи пришли на митинг в Речице. Около 1 тысячи собралось на ее митингах в Орше, Глубоком и Борисове. В Бресте на пикете  поддержали Светлану Тихановскую без ее участия. Мероприятие собрало около 2,5 тысячи человек. 

фото Радые "Свабода"

Планируется, что в ближайшее время "женское трио" в рамках избирательного турне по Беларуси посетит Березино,  Марьину Горку, Толочин, а также другие города Минской, Могилевской и Витебской областей.  
thinktanks.by
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