+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Политолог о ситуации в Беларуси: "Масштабность репрессий впечатляет"

Эксперт по вопросам внешней политики Владислав Фарапонов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о преследовании людей в Беларуси накануне выборов президента.

«Репрессии для Беларуси и вообще авторитарных режимов - не новость. Но можно сделать вывод, что людей прорвало именно сейчас - и тут надо учитывать, что это может быть совпадение нескольких факторов: это эпидемия коронавируса, это нерегистрирование кандидатов, также, я думаю, в определенной степени вдохновляют и протесты в США и России», - отметил эксперт.

Гомель, 26 июля, 2020, митинг Светланы Тихановской, фото Радио Свобода

По его словам, протесты в Беларуси продолжатся и после выборов президента.

«Репрессии не впервые, но их масштабность впечатляет. И я убежден, что эти протесты и после выборов будут продолжаться и, очевидно, только нарастать», - отметил Фарапонов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ: НЕ помогайте...
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]